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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

6 Eylül Cuma namazı saati! Cuma namazı saat kaçta ve nasıl kılınır?

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6 Eylül Cuma namazı saati! Cuma namazı saat kaçta ve nasıl kılınır?

Ellerin semaya açılıp duaların, dileklerin vuku bulacağı 6 Eylül Cuma namazı, bugün de huşu içerisinde kılınacak. 6 Eylül Cuma namazı saati hakkında bilgi edinerek camilerdeki yerlerini alacak olan Müslümanlar, bu saat bilgilerine Diyanet'in yayımladığı bilgiler aracılığıyla erişmek istiyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, Cuma namazının nasıl kılınacağı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için bazı bilgiler

Camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan Cuma namazı, bu hafta da saat bilgileri ile araştırılmaya devam ediyor. Camilere doğru yola çıkmadan evvel 'Cuma namazı saat kaçta?' hususunda cevap almak isteyen birçok kişi Diyanet bilgileri doğrultusunda bulundukları illerin Cuma saatini sorguladı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, o hususta merak edilen bazı bilgiler 

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazı, bugün bazı illerde şu saatlerde kılınacak;

İstanbul: 13.08
Ankara: 12.52
İzmir: 13.15
Bursa: 13.07
Adana: 12.42
Antalya: 13.01

DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, öğle saatlerine denk gelmesi ve mesai sürecinin içerisinde yer alması dolayısıyla genellikle ilk sünneti ve farzı kılınarak tamamlanmaktadır. Ancak zamanı olan kişiler, Cuma namazının tüm rekatlarını kılabilmektedir. Genelde işi olan ve namazı erken tamamlamak isteyen kişiler, 4 rekat sünnet ve iki rekat farz namazı ile tamamlamaktadır. İşte, Cuma namazının nasıl kılındığı hakkında detaylı anlatım;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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