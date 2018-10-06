6 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekilişi
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 155'inci hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 155'inci çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. İşte, 6 Ekim 2018 tarihli bin 155'inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
6 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan numaraları araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte, toplam 1 milyon 611 bin 576 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 32 bin 867 lira 38 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 627 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak. Kazanan numaralar ise şunlar olmuştu; 2, 5, 12, 14, 22, 38
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