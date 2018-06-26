6 büyükelçi Meclis'te

Volkan Bozkır: 2011’de siyasete AK Parti’den girerek milletvekili olan Bozkır, sonraki iki dönemde de milletvekilliği yaptığı için TBMM’nin en deneyimli büyükelçi vekili durumunda. 2014-2016 yılları arasında AB Bakanlığı yapan Bozkır, son olarak TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı’ydı. Bozkır, İstanbul 2. Bölge 3’üncü sıradan TBMM’ye girdi.



Ahmet Yıldız: 2016 yılında Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Ahmet Yıldız, 24 Haziran seçimleri için bu görevinden istifa edip Denizli’den AK Parti 3’üncü sıra adayı oldu ve Meclis’e girdi. Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dış Politika Başdanışmanlığı’nı da yapmıştı.



Ünal Çeviköz: Türkiye’nin daha önce Bakü, Bağdat ve Londra büyükelçilikleri görevinde bulunan Ünal Çeviköz, Londra’dan döndükten sonra emekli oldu. Şubatta CHP Kurultayı’nda partinin üst yönetimine giren Çeviköz, İstanbul 2. Bölge 3’üncü sıradan vekil seçildi.



Öztürk Yılmaz: 1 Kasım 2015’teki seçimlerde Ardahan’dan CHP milletvekili olarak TBMM’ye giren Öztürk Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde de aynı başarıyı göstererek Ardahan’ın çıkardığı iki milletvekilinden biri oldu. Yılmaz, 2015’te CHP’den milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Kamuoyu Yılmaz’ı Musul Başkonsolosu olduğu dönemde, terör örgütü DEAŞ’ın başkonsolosluğu basıp 43 kişiyle birlikte rehin alınmasıyla tanıdı.



Aydın Sezgin: Merkez sağın efsane siyasetçilerinden merhum İsmet Sezgin’in yeğeni olan Aydın Sezgin, Türkiye’nin Moskova ve Roma büyükelçisi olarak görev yaptı. Roma’dan döndükten sonra geçen yıl emekliliğini isteyen ve İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Sezgin, Aydın Milletvekili olarak TBMM’ye girmeyi başardı. Sezgin 1997-2002 yılları arasında da Basın Yayın Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.



Ahmet Erozan: Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi ve OECD Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Ahmet Erozan, merkezde Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak da hizmet verdi. Erozan, 10 kontenjana sahip Bursa 2’nci bölgeden İYİ Parti milletvekili olarak çıkmayı başardı.

Milletvekili olamayan tek isim ise CHP Düzce’den 3’üncü sıra adayı olan emekli büyükelçi Hasan Servet Öktem oldu. Üç kontenjanı olan Düzce’den AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı.