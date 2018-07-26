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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.07.2018 - 06:58, Son Güncelleme:

6 büyük şüphe! 3 kişi koşarak kaçtı...

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6 büyük şüphe! 3 kişi koşarak kaçtı...

Bilgi Üniversitesi Mimarlık öğrencisi 21 yaşındaki Alexandra Sabuncu, misafirliğe gittiği arkadaşının Etiler’deki evinin 5. katından düştü. Arkadaşları uyuşturucu kullanıp intihara kalktığını iddia etti. Ancak ailesi inanmadı. Tesadüfen orada olan tanık, olay yerinden 3 erkeğin koşarak kaçtığını söyledi...

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçtiğimiz cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından da saat 18:30 civarı Etiler’deki arkadaşları Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Saat 20:45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatlar ile hayata tutundu. Bu sırada aynı evde bulundukları söylenen arkadaşları ise karakolda ifade verdi. İfadelerinde ise Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dubleks dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ

Vatan Gazetesi'nden Öge Demirkan'ın haberine göre; Kızlarının intihar haberiyle sarsılan Sabuncu ailesi, Alexandra’nın hayat dolu bir genç olduğunu ve intihar edemeyeceğini iddia ederek konunun hukuki boyutunun araştırılması için Avukat Ece Dayıoğlu’na yetki verdiler. Avukat Dayıoğlu’nun konuyu araştırmaya başlamasıyla birlikte de ortaya ailenin şüphesini artıran ayrıntılar çıktı.

 ALTI ŞÜPHE VAR...

Yapılan araştırmada şüpheleri kuvvetlendiren ayrıntılar bulundu. Avukat Dayıoğlu tespit ettikleri karanlık noktaları şöyle açıkladı:

1) Sabuncu’nun olay yerinde yani kaldırımda çantasının bulunmasıydı. İçinde ise kişisel eşyaları bulunuyordu. Bu durum ‘Kim çantasıyla intihar eder?’ sorusunu ortaya çıkardı.

2) Genç kız, Adnan Saygun Caddesi’nde paralel yatarken bulundu. Oysa apartmandan atlayan bir kişinin caddeye dik düşmesi gerekirdi.

3) Olayın tanıkları Penson ve Levi’nin ifadelerinde de çelişki var. Perso, ‘Olay sırasında Levi’nin arkası dönük bilgisayar ile uğraşıyordu’ derken Levi ise ‘Müzik dinliyordum olayı görmedim’ dişe ifade verdi.

4) Penso, olaydan sonra hemen ifade vermedi. İfadelere göre Levi, Penso’nun olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Polis Penso’nun adına ulaştı ve olaydan tam 6 saat sonra avukat eşliğinde ifade verdi.

5) Olay cumartesi günü gerçekleşti ve Penso pazar günü yurt dışına çıktı

6) Penso ifadesinde havuza gitmeden önce LCD adlı uyuşturucuyu kendisine Alexandra’nın verdiğini söyledi. Polis evde uyuşturucu kalıntıları buldu. Ancak ne Levi ne de Penso uyuşturucu tahlili için kan vermedi.

'ÜÇ ERKEK KAÇTI'

Geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan olayın medyada yer almasından sonra, bir görgü tanığı avukatlara ulaşarak olay yerinden üç erkeğin koşarak kaçtığını ifade etti. Avukat Ece Dayıoğlu, K.K. adlı görgü tanığının ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduklarını söyledi. K.K.’nın ifadesini ise şöyle anlattı: “Olay günü Alexandra terastan düştükten sonra Jason hemen yanına koştuğunu ifade etmişti. Kate ise Alexandra’nın yanına hiç inmemişti. Ancak olaya tanık olan K. K., bize ‘Olay meydana geldikten yaklaşık bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada 3 erkek şahıs binadan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştılar’ dedi. Eğer bu doğru ise intiharı bırakın düşme olayı bile olmayabilir.”

YURT DIŞI YASAĞI

Avukat Dayıoğlu, bu ifadelerden sonra evde 3 kişi olduklarına inanmadıklarını söyledi: “Olayın tanıkları Jason Levi ve Kate Rose Penso evde 3 kişi olduklarını söylediler. Ancak bu beyana artık inanmıyoruz. Evde en az 6 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Savcılığa başvurarak bu konuların araştırılmasını talep ettik. Ayrıca Jason Levi’nin de yurtdışına kaçmasını engellemek için yurtdışına çıkış yasağı konmasını istedik. Olayın ertesi günü yurtdışına giden Kate Rose Penso’nun ise daha önceden planlı bir seyahat ile yurt dışına mı gittiği yoksa olay üzerine mi gittiğinin araştırılmasını yazılı olarak talep ettik.”

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