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    6 aylık bebeğini tabutun üzerine koyarak son yolculuğuna uğurladılar

    DHA
    28.03.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Gül Gülizar Ayalp'ın (27) cenazesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının 6 aylık bebeği, yakınları tarafından tabutun üstüne konulunca törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

    22 gündür kayıp olarak aranırken çalılıklarda cesetleri bulunan Berat (9) ve 6 aylık Kürşat Ayalp'in annesi Gül Gülizar Ayalp için Narlı Mahallesi'ndeki cemevinde tören düzenlendi. Cemevindeki taziye evinde bir masaya genç kadının fotoğrafı ile yanan mumlar bırakılırken, yakınları fotoğraf önünde gözyaşı döktü.

    "DAHA 27 YAŞINDAYDIN"

    Cemevi morgundan çıkarılan Gül Gülizar Ayalp'in cenazesi, cemevi bahçesine getirildiği sırada ablası Asiye Güven ile annesi Fatma Balta baygınlık geçirdi. Baba Mehmet Efilti, kızının tabutuna dokunarak, "Gülizar beni yaktın gittin" diyerek gözyaşı döktü.

    Genç kadının ablası Asiye Güven de "Gül ben öleydim. Kalk Gül ne olursun kalk. Kalk gidelim evimize gidelim" diyerek feryat etti. Yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışan anne Fatma Palta ise kızının tabutunu öperek, "Güllü Güllü, kurban olayım sana Güllü. 27 yaşındaydın" diyerek ağıt yaktı.

    BEBEĞİNİ TABUTUN ÜSTÜNE KOYDULAR

    Törende kardeşi Kürşat'ı öptükten sonra annesinin tabutunu dokunan Berat Ayalp da gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından tabutun üzerine yakınları tarafından battaniye ve eşarp örtüldü. Bu sırada bir yakını 6 aylık Kürşat'ı annesinin tabutunun üzerine bıraktı. Bebeği tabutun üstünde görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

    Törenin ardından kadınlar tarafından omuzlanan Gül Gülizar Ayalp'in tabutu cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken Gül Gülizar Ayalp'ın kayınvalidesi Sibel Ayalp gözyaşı döktü. Ayalp'in cenazesi götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

    6 aylık bebeğini tabutun üzerine koyarak son yolculuğuna uğurladılar

    KAYINVALİDE AYALP: KİMİN PARMAĞI VARSA CEZASINI ÇEKSİN

    Taziye evinde Gül Gülizar Ayalp'in fotoğrafını bağrına basıp gözyaşı döken Sibel Ayalp, gelinini kızı gibi sevdiğini söyledi. Torunu Berat'a da sarılarak teselli olmaya çalışan Ayalp, "Kimin parmağı varsa hepsi cezasını çeksin. Cezalarını bulsunlar her kimse. Ciğerimizi dağladılar, o yavruları anasız babasız koymaya kimsenin hakkı yok. Kanatsız kuşumdu o benim. Sığındı geldi yanıma, çaresizdim" dedi.

    ANNE PALTA:  OĞLUN SENDEN HESAP SORACAK

    Anne Fatma Palta ise 'Katil Kemal Ayalp' diyerek bağırdı. Damadına ve sevgilisi Güler Özkaraman'a tepki gösteren acılı anne, "Hani 'Yapmadım' diyordun. Allah bin türlü belanızı versin. Savcı ve hakim 'Delil istiyorum' diyordu al sana delil. Al delilini bundan sonra tekrar serbest bırak. Ben adalet istiyorum, adalet yerini bulsun. Eli kolunu sallayarak serbest dolaşırken 'Beni tutuklamadılar' diyordu. Bu oğlun senden hesap soracak. Annesini soracak, sen vereceksin cevabını ben vermeyeceğim. İdam istiyorum" diye konuştu.

    BABA EFİLTİ: CAN EVİMDEN VURDULAR

    Baba Mehmet Efilti ise kızını en son 4 Mart'ta gördüğünü belirterek, "Kızımı öldürüp çöplüğe atmış. Bu memleket, 81 milyon insan ayaklandı, söylememekle direndi. En sonunda sağ olsun polisimiz,  jandarmamız buldu. Beni can evimden vurdular, can evimden. Benim yüreğimi söküp aldı o ahlaksız. Allah belasını versin" diye konuştu.

    BİBİRLERİNİ SUÇLADILAR

    Öte yandan tutuklanan Kemal Ayalp ile sevgilisi Güler Özkaraman, suçu birbirlerinin üzerlerine attı. Jandarmadaki sorgularında Özkaraman, otomobilin içindeyken Gül Gülizar Ayalp'in dışarı çıkarken Kemal Ayalp'in ateş ederek omzundan yaraladığını, daha sonra başına ateş ederek öldürüp cesedini çalılıklara attığını söyledi.

    Kemal Ayalp ise, Güler Özkaraman ile eşi Gül Gülizar Ayalp'in arka koltukta otururken tartıştığını, bu sırada Özkaraman'ın koltuğun altından çıkardığı av tüfeği ile genç kadına ateş ettiğini, eşinin öldüğünü anlayınca da cesedini çalılıklara bırakıp kaçtıklarını söyledi.

    Kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan eşini öldürmekten tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 22 gün önce Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde kaybolan Gül Gülizar Ayalp olduğu belirlendi. Olayın ardından genç kadının eşi Kemal Ayalp, polis tarafından yakalanarak Narlı Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Ayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkarken ve jandarma aracına bindirilirken 'Rabia' işareti yapan kemal Ayalp, gazetecilerin sorusu üzerine 'Emniyette her şeyi anlattım' dedi. Olayla ilgili Kemal Ayalp'in sevgilisi Güler Özkahraman'ın da tutuklandığı ve ifadesinde Kemal Ayalp'in eşi Gül Gülizar Ayalp'e önce pompalı tüfekle ateş ederek omzundan yaraladığı ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi de çalılıklar arasına attığını söylediği belirtildi.
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    Etiketler: 6 aylık bebek , tabut , haberler , gündem
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