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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz OKUR/DHA
04.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

6 aylık Almila'nın ölümünde ihmal iddiası

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6 aylık Almila'nın ölümünde ihmal iddiası

SULTANGAZİ'de İlhan- Songül çiftinin üçüz çocuklarından 6 aylık Almila bebek, nefes borusuna mama kaçınca fenalaştı. Babası tarafından hastaneye götürülen bebek, kurtarılamadı. Bebeğin anne ve babası, o anda hastanede bulunmayan nöbetçi doktorun geç müdahale ettiği,  hastane personelinin de ihmali bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.  

Daha önce 3 çocuğu bulunan Songül ile İlhan Tutumlu çiftinin 6 ay önce ikisi erkek üçüz bebekleri oldu. Siraç, Miraç ve kız Almila prematüre olarak dünyaya geldi. Yaklaşık 3 ay hastanede kalan üçüzler daha sonra taburcu oldu.  Edinilen bilgiye göre, üçüzlerden  Almila, geçen hafta saat 03.00’te mamasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. İlhan Tutumlu'nun sağlık görevlisi olan 22 yaşındaki sağlık meslek lisesi mezunu oğlu Mekan Tutumlu, kardeşi Almila'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulans çağrıldı. Ancak İlhan Tutumlu ambulansı beklemeden kendi imkanlarıyla bebeğini Sultangazi'deki hastaneye götürdü.

6 aylık Almila'nın ölümünde ihmal iddiası
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"DOKTOR ÇOK GEÇ GELDİ" İDDİASI

Acil serviste hazırda doktor olmadığını iddia eden acılı baba, bebeğine hemşirelerin müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü. Onların da bebeğin nefes borusunu temizlemeye çalışmak yerine kan tahlili yaptığını iddia eden İlhan Tutumlu,  şunları söyledi:

"Hastaneye götürene kadar bebek yaşıyordu. Çocuk acil bölümüne girdim hemşire danışmada oturuyordu. Bağırdım, hemşire hemen sedye getirdi, bebek hala nefes alıp veriyordu. İçeri götürürlerken de müdahale ederken de hala nefes alıyordu. Üçüncü hemşire geldi, dördüncü hemşireden sonra beni dışarı aldılar. Çocuğum prematüre doğduğu için raporu vardı elimde. Cama vurdum raporu gösterdim. Kapı açıldı, 'prematüre bebek bu raporları bunlar yanlış tedavi uygulamayın' dedim. Altıncı gelen kişi de hemşireydi, yedinci gelen doktordu. Çocuk öldükten sonra perdeyi açtılar bize de hiçbir şey söylemediler, öylece durdular. Gittim baktım çocuk Allah’ın rahmetine kavuşmuş. Ama ihmal ettiler çocuğumu, doktor 15 dakika geç geldi. Uykudan geldi çünkü gelirken saçları diken dikendi, yüzü şişti" şeklinde konuştu.

Songül Tutumlu da bebeğinin boş kalan beşiğine bakarak ağıtlar yakarken,  ölümde doktorların ihmali olduğunu iddia etti. Aile ihmali olan hastane personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken bebeğin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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