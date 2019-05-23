6 ayda terhise geri sayım

3 AYRI YÜKÜMLÜ KAYNAĞI

“Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü var. Bunlardan silah altına alınamayan yükümlülerin en büyük bölümünü 1 milyon 600 bin ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağı üç bölümde mütalaa edilebilir. Bir grup askere gidiyor, bir grup bedelli, bir grup da dövizli askerlik olacak.

- BİR YILDA 145 BİN BEDELLİ: Bir yılda 145 bin kişinin bedelli olması mümkün. Daha fazla kişi olursa kura çekilecek. Belirlendikten sonra gençlerimiz gelecek, bir ay temel askerlik eğitimi yapacaklar. Eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak ve faaliyetleri tamamlanacak. Kıtalara gidenler ise 5 ay daha görev yapacaklar. Temel askerlik eğitimi ile 6 ay bittikten sonra ihtiyaç ve isteğin yanı sıra kadroya göre ‘İkinci bir 6 ay er olarak maaşlı görev yapmak istiyor musun’ diyeceğiz. ‘Evet’ demesi için bazı imkânlar da vereceğiz.

- İKİNCİ 6 AYDA 2 BİN TL MAAŞ: Bu dönemdeki aylık harçlık 2 bin lira civarında olacak. Mehmetçik 6 ay daha burada görevini yapacak. Bunu yapmamız lazım çünkü 6 aya indirdiğimiz zaman kadrolarımız boşalacak. Onların kalabilmesi için harçlık adı altında maaş veriyoruz. Hizmet borçlanması, muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, müzelerin ücretsiz ziyareti gibi imkânlar sağlanacak.

- ERLİKTEN GENERALLİĞE: Askerlik bittikten sonra da TSK’ya personel temininde öncelik kazanacaklar ve TOKİ’de önceliğe hak kazanacaklar. 6 aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlara bu sürenin sonunda yeniden ‘Kalmak ister misiniz’ diye soruyoruz. Eğer kriterleri sağlayabiliyorsa sözleşmeli erbaş ve er veya uzman erbaş olarak TSK’ya katılacak ve sözleşme yapılacak. Bu sözleşmeyle maaş, OYAK, lojman, sağlık ve sosyal güvence ile ilgili haklardan yararlanabilecek. Bu gençler okul, bedeni performans, sicil gibi gerekli kriterleri sağlarsa belli kontenjan dahilinde bir sınavı müteakip astsubay olabilecekler. Astsubaylıktan belli bir süre geçtikten sonra belirlenen kriterleri sağlayanlar da subay olabilecek. Er olarak başlayacak, subay olacak, belki de general olacak.

- YEDEK ASTSUBAYLIK: Bir yenilik olarak da yedek astsubaylık sistemi var. Yedek astsubaylıkla, meslek yüksekokulunu bitirdikten sonra herhangi bir şekilde zorlamayla 4 yıllık okul bitirmenize gerek yok diyoruz. Mesleğinizi seviyorsanız bunu yapın, askerlikten dolayı bunu değiştirmeye kalkmayın, böylece ara personel konusunda da sıkıntı oluşmasın istiyoruz. Yedek astsubaylığa kontenjanların uygun olması ve istemeleri durumunda lisans ve lisansüstü mezunları da başvurabilecek. 2 ay temel ve sınıf eğitiminin ardından maaşlı olarak 10 ay faaliyetlerini yapacak. Toplam 12 ayın ardından isterse terhis olabilecek. İstek, ihtiyaç ve kadroya göre ‘Kalmak ister misiniz’ diye soracağız. Kalmak isteyenler astsubay olarak devam edecek, kriterleri karşılarsa subaylığa geçebilecek.

TEK SEFERDE 30 BİN TL

Yeni sistemle bedelli askerlik konusu da tartışma olmaktan çıkacak. Hem Silahlı Kuvvetler’in hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakımından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı. 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 30 bin lira, dövizle askerlik ise bunun Euro karşılığı olacak. Bize gelen tenkit 30 bin TL’nin fazla olduğu yönünde. Biz de bunun normal olduğunu değerlendiriyoruz. Sistemi karşılaması için de bizim buna ihtiyacımız var. Ayrıca bu miktarı bir seferde, peşin olarak verecekler.

- (Bayramdan önce yasalaşır mı?) Çıkar inşallah.

- HERKES İÇİN ALTI AYA İNİYOR: (Silah altındakiler terhis olacak mı?) Herkes için 6 ayda terhis olma şansı var. Olabilir.

- DOKTORLARA HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Özellikle Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyindeki görev yapan birliklerimizde doktor ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığımızla çalışarak askerliği yedek subay olarak yapan doktorlar, devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olacak.

-ERTELEME YAŞI 22’YE İNİYOR: Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22’ye indiriyoruz, meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz, 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksekokulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor.”

İŞLEM BİTTİ

- AKAR, toplantıda S-400’lerle ilgili de şöyle dedi: “(F-35 savaş uçağı programı): 4 uçak bize teslim edildi, 4 pilotumuz şu anda ABD’de, 47 astsubayımız var, bakım hizmetlerini yapıyor. Kasım ayında iki uçak gelecek. Konuşlanacakları yer Malatya Hava Üssü. Bize düşen neyse sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Beklentimiz F-35 programının da planlı şekilde yürütülmesi. ABD’ye gittiğimizde de konuştuk. Söylediklerimize itiraz eden yok. Yanlış olan ne var? Alamazsınız. ‘Biz nasıl dostuz’ dedik. Biz sizi ortak kabul ediyoruz. O günden beri stratejik ortak diyorlar. F-35’i teslim etmekten korkuyorsunuz, Rusya bize çok gelişmiş bir sistem veriyor. Heyecanlı duygusal değiliz. Görüşmeler sürüyor. Hakkımızı masaya koymaya devam ediyoruz. Gidişatta şu ana kadar keskin bir dönüş olmadığını görmekten memnunuz.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Biz etkilenip duygusal hareketler yapıp yanlışa düşmemek için işimizi gücümüzü yapıyoruz. Böyle bir duruma gelindiğinde ne yapılır, hesabını kitabını yapmaya devam ediyoruz. (Hazırlık yapılıyor yani?) Evet tabii devlet bu.

ABD’NİN ERTELEME TALEBİ İDDİASI

Bunlar birbirinden bağımsız, münferit olaylar değil. Konuşmalar, görüşmeler içinde benzer şeyler oluyor. Bizim cevabımız ‘Biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, alım işlemleri devam ediyor’. Biz diyoruz ki ‘S-400 done deal’ (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘no deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar. Patriot tedarikiyle ilgili de gelişmeler var. 28-29 Mart’ta yeni bir teklif geldi. Bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartlar yenilendi.

S-400, adı üstünde hava savunma sistemi. Başka bir işlevi yok, zaten yapamaz. Türkiye’nin S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyorum. F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde ‘Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır’ diye bir madde var mı? Ortaklığın gerekleri nedir?

RUSYA’DA EĞİTİM BAŞLADI

S-400 eğitimleri için Rusya’ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek. Rus askeri personel de gelecek.”