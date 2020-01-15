6 ay sonra kürsüde: Son nefesimize kadar buradayız

Bahçeli, “Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin, bu cepheyi yıkamazlar” dedi. Partisinin TBMM’deki son grup toplantısına 9 Temmuz 2019’da katılan MHP Lideri, 23 Eylül 2019’da rahatsızlanarak hastaneye gitmişti. Bahçeli, altı aylık aranın ardından düzenlediği grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

ALAYI GELSİN YIKAMAZLAR

“Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki, duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar.

Şehit ve gazi yuvası MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki, biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere, edepli ve erdemli gönüllere bakarız. Daha önce de söyledim, dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin, bu cepheyi yıkamazlar.”

CHP NİYE ÜRKÜYOR

(Libya) Doğu Akdeniz’de ülkemizi sıkıştırma ve çevreleme planı Libya Mutabakatı’yla çöpe atılmış, yeni bir jeostratejik denge ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin, Ortadoğu’da olmadan, Libya’daki kanamayı dindirmeden, Misak-ı Milli emniyet ve esenliğe kavuşturulmadan Anadolu’da nasıl tutunacağız? Barbaros Hayrettin Paşa’nın 482 yıl sonra tekrar dönüşü bu CHP’yi niye ürkütüyor? Kılıçdaroğlu’na ve CHP’li yöneticilere diyorum ki; Türkiye’nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak, korkmayın sizi MHP’li veya AK Partili yapmaz, sadece adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar.