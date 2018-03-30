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    6 ay meslekten men alabilir

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 23:05 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay’ı aşı konusundaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası’na şikâyet etmişti.

    Canan Karatay, başlatılan soruşturma sonucunda 3 ila 6 aya uzanan süreyle meslekten men cezası alabilir. İstanbul Tabip Odası, Hürriyet’e, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

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    Etiketler: gündem
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