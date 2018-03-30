6 ay meslekten men alabilir

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay’ı aşı konusundaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası’na şikâyet etmişti.
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