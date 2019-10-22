Silah çetesinden Polis Kriminal Laboratuvarı polisleri çıktı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 imalathanede ürettikleri silahları yurt genelinde satan 101 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenledi. Çetenin ürettiği silahların satılmasına aracılık ettikleri belirlenen Polis Kriminal Laboratuvarı’nda görevli 4 polisin de aralarında bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da imalathanelerde üretilen silahların ülke genelinde satıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada, çetenin Kartal, Pendik, Tuzla ve Maltepe’de örgütlendiği tespit edildi.
Ekipler, yaptıkları takip sırasında silah organizasyonunun içinde Polis Kriminal Laboratuvarı’nda görevli 4 polisin de olduğunu belirledi. Polislerin atölyede üretilen silahlara alıcı buldukları, silah ticareti yapan kişilere fişek sattıkları da tespit edildi.
4 ATÖLYEDE ÜRETİLEN SİLAHLARI SATAN 101 KİŞİLİK ORGANİZASYON TESPİT EDİLDİ
Yapılan tespitlerin ardından 10 ilde 129 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4’ü polis 74 kişi gözaltına alındı. 3 silah yapım atölyesinin de arasında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 54 tabanca, 500 gram uyuşturucu, 5 bin 100 adet fişek, 7 tüfek, 100 sürgü, 30 namlu, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçti.
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