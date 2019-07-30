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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP - Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)
30.07.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

6 ay boyunca adım adım takip edildi! O fotoğraflar da dosyada

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Ankara'da 'Avcı Kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden 99'u adliyeye sevk edildi. 26 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bu arada savcılığın çete üyelerini 6 ay boyunca adım adım takip ettiği, bununla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafların da dosyaya girdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Avcı Kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi.

125 GÖZALTI

​Soruşturma kapsamanda kimlikleri belirlenen 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Başkent'te belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, geçen 23 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 120 kişi gözaltına alındı, iş yerlerinde arama yapıldı, pos cihazlarına, çeşitli elektronik aletlere el konuldu. 5 kişi de Antalya, Şanlıurfa ve Kars'ta yapılan operasyonlarda yakalanarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidinin yanında darp ederek de gasp ettikleri iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 26'sı emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 1 haftalık gözaltı sürelerinde işlemleri tamamlanan 28'i kadın 99 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp araçlara bindirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta sorguları sürüyor.

6 ay boyunca adım adım takip edildi O fotoğraflar da dosyada
78 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

6 ay boyunca adım adım takip edildi O fotoğraflar da dosyada
OPERASYONLA İLGİLİ DETAYLAR DA ÇIKTI

Öte yandan operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Çetenin liderliğini E.E.'nin yaptığı, E.E. ile 11 çete üyesinin kadınları organize ettiği öğrenildi. Kadınların ağlarına düşürdükleri mağdurlardan alınan paradan miktara göre komisyon aldıkları da belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın çete üyelerini 6 ay boyunca adım adım takip ettiği, bununla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafların da dosyaya girdiği belirtildi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürüyor.

6 ay boyunca adım adım takip edildi O fotoğraflar da dosyada

Sosyal medyadan "Avcı kız" tuzağına polis operasyonu
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