6 ay askerliğe Meclis onayı
yeni askerlik sistemiyle ilgili yasa teklifinin askerlik süresini er ve erbaşlar için 6 aya indiren maddesi dün akşam Meclis’te kabul edildi. Kışlalarda 6 ayını tamamlayan askerler için erken terhisin önünü de açan bu düzenlemeyle yedek subay ve yedek astsubaylar için askerlik süresi de 12 ay olarak belirlendi. Teklifin, “Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar attırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilir” hükmüne ise yine partilerin ortak önerisiyle “askerlik süresinin 6 aydan az olamayacağı” hükmü eklendi.
YEDEK ASTSUBAYLIK GELDİ
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren maddede de, partilerin önerisiyle son dakika değişikliğine gidildi. Buna göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü sayısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) belirlenecek. Düzenlemeye göre, istekli olanlardan Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını (31 bin TL) peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Teklifin kabul edilen maddeleri arasında yedek subaylık ve yedek astsubaylıkla ilgili yeni düzenlemeler de yer aldı. Buna göre, TSK’nın ihtiyacına göre 4 yıl ya da daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yedek subay, 2 ya da 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek.
ÖĞRETMEN OLARAK ASKERLİK
Öğretmen ve polislerin askerlik hizmetine ilişkin maddeler de Meclis’ten geçti. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihtiyaç göstermesi ve MSB’nin de uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, MEB tarafından öğretmenlik mesleğini icra edenler arasından bildirilenler, temel askerlik eğitimini takiben MEB emrine verilecekler. Emniyet teşkilatı personeli ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler ya da bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlik işlemleri de ertelenecek. Bunlardan 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
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