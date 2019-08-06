6 Ağustos Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 6 Ağustos Salı günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 6 Ağustos Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 6 Ağustos tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:55:40 40.4393 26.2765 13.1 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
04:54:00 38.4427 27.1607 11.9 -.- 1.7 -.- KONAK (IZMIR)
04:15:30 38.4437 27.2032 5.4 -.- 2.4 -.- BORNOVA (IZMIR)
02:00:51 39.4952 25.8370 5.1 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:10:52 40.4873 41.7808 7.1 -.- 2.4 -.- CAMLIBEL-OLTU (ERZURUM)
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