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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

6.729 mülteci çocuk kanser tedavisi gördü

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6.729 mülteci çocuk kanser tedavisi gördü

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi pediatrik hematoloji ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Rejin Kebudi, 14-17 Şubat tarihleri arasında Washington’da düzenlenen AAAS (Amerikan Bilimde İlerleme Derneği) Kongresi’nde, mülteci çocuklarda kanser tedavisinde Türkiye’de elde edilen başarıyı anlattı.

FAKİR ÜLKELERDE İYİLEŞME DÜŞÜK

‘Kriz Dönemlerinde Çocukluk Çağı Kanserleri’ başlıklı panelde Türkiye’nin deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Kebudi, şunları söyledi: “Mültecileri barındıran ülkeler birçok ekonomik sorun yanında kanserle mücadele gibi birçok sağlık sorunuyla da karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki mültecilerin yarısı çocuk. Bugün gelişmiş ülkelerde kanser tanısı alan çocukların yüzde 70-80’i iyileşirken, dünya nüfusunun çoğunun yaşadığı, gelir düzeyi düşük birçok ülkede ise bu oran yüzde 20-30 kadar düşük.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2012–2015 arasında, ülkemizdeki Suriyeli mülteciler içinde 38 bin 243 kişi kanser tedavisi aldı. Bunların yüzde 17.5’i (6 bin 729) çocuk. Genelde Türkiye’de tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 4’ü çocukluk çağında görülür. Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin çocuk yeni kanser tanısı alıyor. Ülkemizde, 17 merkezde yaptığımız çalışmada 2013-2015 arasında mülteci çocuklarında görülen kanser dağılımında en sık görülen üç kanser çeşidinin, Türk çocuklarında olduğu gibi lösemi, lenfoma ve beyin tümörü olduğunu gözlemledik.

TÜRKİYE’DE BAŞARI YÜZDE 70’LERDE

En fazla hasta yoğunluğu, Adana ve İstanbul’daki devlet ve üniversite hastanelerinde yaşanıyor. 2015-2018 arasında tedavi edilen mülteci çocuklarında da kanser dağılımı ve başarının, Türk çocuklarıyla benzer olduğunu gördük. Özellikle daha uzun süredir ülkemizde yaşayanlarda, önceden daha yoğun saptanan konaklama, lisan, tedaviye uyum, sorunlarının biraz azaldığını görmek, topluma entegrasyonun daha iyi olduğu gözlemek ümit verici. Türkiye’de hızla gerekli adımlar atılarak, mülteci çocuklarda kanserde elde edilen başarı, diğer ülkelere de örnek teşkil ediyor. Bu çocukların tedavisi için uluslararası devletler, resmi merciler, sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği çok önemli. Türkiye’de çocuk kanserlerinde başarı yüzde 70 düzeyinde.”

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