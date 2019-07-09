6-7 Temmuz AÖL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı 3. Dönem oturumları 6-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Sınav soruları ve cevap anahtarının kısa sürede yayımlanması ardından sonuç beklentileri de artı. Alacakları notu merak eden açıköğretimliler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, 6-7 Temmuz tarihli AÖL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık öğretim liseleri (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuç tarihini bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 akademik takvime göre 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen AÖL 3.dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
AÖL 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
AÖL’ün iş takvimine göre, 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019’da internette yayınlanacak.
I. dönem sonu sınavları ise 7 – 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.
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