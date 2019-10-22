6.5 yıl sonra beraat ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6.5 yıl sonra beraat ettiler
GeriGündem 6.5 yıl sonra beraat ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6.5 yıl sonra beraat ettiler

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
6.5 yıl sonra beraat ettiler

GEZİ Parkı eylemlerine destek amacıyla 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye’de yapılan yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın (20) ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Mahkeme, 2 sanığın ‘taksirle adam öldürme ve yaralama’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada sanıkların taksirinin bulunmaması nedeniyle beraatlarına karar verdi. Müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, savcı tarafından her iki sanığın beraatine karar verilmesi yönünde verilen mütalaanın gerekçesiz olduğunu savunarak, delillerin, her iki sanığın kusurlu eylemleri ile kazaya sebebiyet verdiğini gösterdiğini söyledi ve tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini istedi.

Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da duruşmada söz alarak, “Benim oğlum 8’inci ayda askere gidecekti. Gelecekti, yuvasını kuracaktı” dedi. Oğlunun olay günü yürüyüşe gittiğini söyleyen Ali Ayvalıtaş şöyle devam etti: “Çocuğum öldürüldü, eşim öldü. Size yalvarıyorum, sizlerin de evladı var. Bu basit bir trafik kazası değil. Gerçekten adaleti sağlayın.” Sanık avukatı Yalçın Tura ise “Burada bir kastın olduğu iddia edildi. Müvekkilim Taksim olaylarına karşı değil. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Son sözü sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: 2 milyon Suriyeli'nin geri dönüş yapmasını planlıyoruz
İnanılmaz! İçine giren Türkiye sınırına ulaşabiliyor...
İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar