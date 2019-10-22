6.5 yıl sonra beraat ettiler
GEZİ Parkı eylemlerine destek amacıyla 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye’de yapılan yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın (20) ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.
Mahkeme, 2 sanığın ‘taksirle adam öldürme ve yaralama’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada sanıkların taksirinin bulunmaması nedeniyle beraatlarına karar verdi. Müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, savcı tarafından her iki sanığın beraatine karar verilmesi yönünde verilen mütalaanın gerekçesiz olduğunu savunarak, delillerin, her iki sanığın kusurlu eylemleri ile kazaya sebebiyet verdiğini gösterdiğini söyledi ve tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini istedi.
Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da duruşmada söz alarak, “Benim oğlum 8’inci ayda askere gidecekti. Gelecekti, yuvasını kuracaktı” dedi. Oğlunun olay günü yürüyüşe gittiğini söyleyen Ali Ayvalıtaş şöyle devam etti: “Çocuğum öldürüldü, eşim öldü. Size yalvarıyorum, sizlerin de evladı var. Bu basit bir trafik kazası değil. Gerçekten adaleti sağlayın.” Sanık avukatı Yalçın Tura ise “Burada bir kastın olduğu iddia edildi. Müvekkilim Taksim olaylarına karşı değil. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Son sözü sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.
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