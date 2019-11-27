6.4 vurdu! Arnavutluk’ta 20 kişi öldü, 600’ün üzerinde yaralı var
Dün Arnavutluk’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası AFAD ve Türk Kızılayı harekete geçti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri, 3 araç, 2 TIR ve 27 afet uzmanı gönderildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, daha fazla yardım için hazır olduklarını söyledi.
ARNAVUTLUK’ta dün gece 03.54’te, ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta, yerin 38 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arnavutluk resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, depremde 20 kişi hayatını kaybederken 600’ün üzerinde de yaralı var. Deprem sırasında bir binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan küçük çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ’dan da hissedilen deprem, ülkede iletişim sorununa ve elektrik kesintilerine neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye hızlı bir şekilde ekip ve araç gönderdi.
‘TEMAS HALİNDEYİZ’
Kızılay’ın çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 TIR’ı ise Arnavutluk’a doğru yola çıktı. Ayrıca AFAD, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı UMKE’den toplam 27 uzman Arnavutluk’a gönderildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) ilk grup yardımı da dün gece saatlerinde Arnavutluk’a ulaştı. Türkiye, bu yardım grubuyla Arnavutluk’a yardım ulaştıran ilk ülke oldu. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise basına bilgi verirken “Bir vatandaşımızın beli kırılması şeklinde bir yaralanma durumu söz konusu. Sağlık Bakanlığımız ivedi bir şekilde ambulans uçağını kaldırıp yaralı vatandaşımızı getirecek” dedi.
TÜRKLERİN KALDIĞI OTEL ÇÖKTÜ
DEPREMİN merkezüssü Dıraç’ta 20 Türk vatandaşının kaldığı bir otel çöktü. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bu otelde 20 Türk vatandaşının kaldığını bir vatandaşın konsolosluk acil merkezini aramasıyla tespit ettik. Tiran’da bulunan Türk hastanesinden de bir sağlık ekibini ve tahliye amacıyla 25 kişilik bir minibüsü bölgeye sevk ettik. Vatandaşlarımız arasında ölen yok. Deprem olur olmaz yanıma personeli alarak Tiran’da tur attım. Halk sokaklara dökülmüştü. Tabii ki şehir dışında kırsalda ne olduğuna dair tam bir fikrimiz yok. Yaklaşık 7 bin vatandaşımız yaşıyor bu ülkede. Şu ana kadar bize intikal etmiş olumsuz bir bilgi yok. Arnavutluk makamları da hasar tespit çalışmalarına başladı. Bize bu depremin Arnavutluk tarihinde kayıtlara geçmiş en şiddetli deprem olduğu söylendi.” (Uğur ERGAN / ANKARA)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle