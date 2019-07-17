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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

5’inci günde 3 uçak daha

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5’inci günde 3 uçak daha

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye getirilmesi beşinci gününde de devam etti. Rusya’nın Moskova ve Yekaterinburg kentlerinden dün havalanan iki Antonov 124-100 ve bir İlyuşin 76 tipi dev kargo uçakları saat 7.30 ve 12.30 arasında Mürted Hava Üssü’ne indi.

Uçaklar avcı füzelerin fırlatılacağı füze tüplerinin parçalarını, rampa donanımlarını, komuta kontrol ve radarların bazı elektronik parçalarını getirdi. Antonov’ların ön kısımlarındaki hangar kapaklarından indirilen parçaların büyüklüğü dikkat çekti. TIR’lara yüklenen parçalar Türk ve Rus uzmanların denetiminde Mürted’de altyapısı hazırlanmış özel hangarlara yerleştirildi. Füzeler dışında S-400 parçalarının ilk bölümüne ilişkin intikalin 23 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor. Dün gelen üç uçakla birlikte Türkiye’ye S-400 parçası taşıyan uçak sayısı 12 oldu.

BİRLEŞTİRME BAŞLADI

Sevkıyatla birlikte bazı parçaların da birleştirilmesine başlandığı öğrenildi. Türkiye, S-400’leri ‘Barış konuşlanması’ diye tanımlanan bir formülle konuşlandıracak. Komuta kontrol araçları, radarları, füze tüpleri ve füzeleriyle her an aktif hale gelecek şekilde kurulacak olan sistem, barış zamanlarında açılmayacak. Sadece bakım ve gerek duyulduğunda tatbikatlarda açılacak.

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