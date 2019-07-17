5’inci günde 3 uçak daha
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye getirilmesi beşinci gününde de devam etti. Rusya’nın Moskova ve Yekaterinburg kentlerinden dün havalanan iki Antonov 124-100 ve bir İlyuşin 76 tipi dev kargo uçakları saat 7.30 ve 12.30 arasında Mürted Hava Üssü’ne indi.
Uçaklar avcı füzelerin fırlatılacağı füze tüplerinin parçalarını, rampa donanımlarını, komuta kontrol ve radarların bazı elektronik parçalarını getirdi. Antonov’ların ön kısımlarındaki hangar kapaklarından indirilen parçaların büyüklüğü dikkat çekti. TIR’lara yüklenen parçalar Türk ve Rus uzmanların denetiminde Mürted’de altyapısı hazırlanmış özel hangarlara yerleştirildi. Füzeler dışında S-400 parçalarının ilk bölümüne ilişkin intikalin 23 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor. Dün gelen üç uçakla birlikte Türkiye’ye S-400 parçası taşıyan uçak sayısı 12 oldu.
BİRLEŞTİRME BAŞLADI
Sevkıyatla birlikte bazı parçaların da birleştirilmesine başlandığı öğrenildi. Türkiye, S-400’leri ‘Barış konuşlanması’ diye tanımlanan bir formülle konuşlandıracak. Komuta kontrol araçları, radarları, füze tüpleri ve füzeleriyle her an aktif hale gelecek şekilde kurulacak olan sistem, barış zamanlarında açılmayacak. Sadece bakım ve gerek duyulduğunda tatbikatlarda açılacak.
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