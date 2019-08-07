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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri58 yaşındaki komşudan küçük kıza iğrenç sözler: Denizden çıkıp hemen annesine anlattı!
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07.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

58 yaşındaki komşudan küçük kıza iğrenç sözler: Denizden çıkıp hemen annesine anlattı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

İstanbul Küçükçekmece 30 yıllık komşu olan iki aile birlikte denize gitti. 13 yaşındaki İ. B., birlikte denize girdiği 58 yaşındaki M. C.’nin kendisine cinsel sarkıntılıkta bulunduğunu annesine söyledi. Anne S. P. karakola giderek şikâyetçi oldu. İki aile karakol şikâyetinden sonra karşılaştıklarında bu kez, anne ve kızı, komşuları M. C. ve eşi tarafından darp edildi. Darp olayı ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre olay geçen 8 Haziran günü yaşandı. Aynı sitede yan yana bloklarda yaşayan iki aile birlikte denize gitmeye karar verdi. Silivri halk plajına ulaştıklarında M. C. (58) ile 13 yaşındaki İ. B. denize girdi. B.’nin annesi S. P. ile C.’nin eşi A. C. ise plaj kısmında oturuyordu. Savcılığın soruşturduğu iddiaya konu olay ise bu esnada yaşandı.

"DUYGULARIMI BASTIRAMIYORUM"

İ. B. yaşadıklarını, Çocuk İzleme Merkezi’nde şöyle anlattı: “M. amca bana, ‘bedensel olarak gelişmeye başladın. Senin sevgilin var mı? Sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama ben senden hoşlanıyorum. Ben de, ‘sen ne diyorsun M. amca’ diye tepki gösterdim. Daha sonra bana, ‘Sana karşı duygularımı artık bastıramıyorum.” dedi.

"DENİZE TEKRAR GİR ŞÜPHELENMESİNLER"

İ. B., kendisine yönelik bu sözler sonrası sudan çıktığı esnada C.’nin kendisine “Denize tekrar gir ki kimse bir şey anlamasın” dediğini iddia etti. B., denize girdiği esnada yaşadıklarını annesine anlattı.

Anne, P. önce C.’nin eşi ile konuştu. Daha sonra küçük kız M. C. ile yüzleştirildi. Ancak C., durumu inkar etti. Anne P. kızını da alarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Anne P. verdiği ifadede C.’nin, kızına yönelik sözleri nedeni ile şikâyetçi oldu.

BABA-KIZ GİBİ YÜZDÜK

M.C. ise emniyet ifadesinde, denize birlikte gittiklerini İ. B. ile baba-kız gibi birlikte yüzdüklerini söyledi. C. ifadesinin devamında şunları kaydetti: “Yakınımızda bir genç çift ve 3 tane de erkek şahıs vardı. Onlara bakarak İ. bana ‘Benim de erkek arkadaşım var’ demesi üzerine ben de uyarmak için ona, ‘bak ailene söyleyeceğim’ diyerek korkutmak istedim. Bunun üzerine İ. bana ‘Lütfen M. amca aileme söyleme’ dedi.”

BENİ DE 4 YIL BOYUNCA TACİZ ETTİ
Olayın çevrede duyulması sonrasında B. B. (38) isimli bir kadın da, savcılığa tanık olarak başvurdu. B. ailesi ile komşu olan M. C.’nin kendisine de taciz ettiğini belirterek “O dönemde 14 yaşındaydım. Bu şahsın bana tacizleri 4 yıl boyunca sürdü” şeklinde ifade verdi.

Öte yandan, ‘çocuğun cinsel istismarı’ iddiası ile karşı karşıya gelen iki aile bu kez, ‘darp’ nedeni ile karakolluk oldu. Olayın yaşanmasından sonra ilk kez karşı karşıya geldiklerinde aralarında tartışma yaşandı. Anne S. P. tepki gösterdiği M. C. ve eşi A. C. tarafından darp edildi. İ. B.’nin de karıştığı sokak ortasındaki kavgayı mahalleli ayırdı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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