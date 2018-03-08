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    58 bin kişi döndü

    Zeynep BİLGEHAN / Fotoğraf: Murat SAKA
    08.03.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’teki Karkamış Sınır Kapısı’ndan çıkıp yoğun güvenlik önlemleri altında Cerablus’a geçiyoruz...

    58 bin kişi döndüAnkara Sanayi Odası’nın davetiyle kente gittik. Başkan Nurettin Özdebir, Cerablus ile ticaret hattı oluşturulması için girişimlerde bulundu. 8 Mart dolayısıyla kadınlara ve çocuklara hediyeler de götürdüler.

    Cerablus, DEAŞ hâkimiyetinden 2016 Eylül’de yapılan ve iki ay süren operasyon sonucu kurtulmuştu. Geçen 16 ay içinde nüfusu 2 binlere düşen yerleşim yerinin yeniden ‘yaşanılabilir bir alan’ olması için çalışmalar başlatıldı. Peki nedir bu çalışmalar? Bu sorunun cevabı için kent içinde oluşturulan güvenli bölgede yer alan İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi’ne gidiyoruz. Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar şu bilgileri veriyor: “Cerablus içerisinde 900 civarında yeni yapı inşaatı var. Geçen eylülde mahalli meclis açıldı. Ardından polis teşkilatı ve adli temsilciler yetiştirildi. Şu an bölgede 600 yerel polis, 200 komando, 3 bin asker, 350 sivil danışmanla faaliyet gösteriyoruz. 1000 kişi kapasiteli hastanede 3 bine yakın yeni bebek doğdu.”

    Cerablus’ta nüfus 50 bini kent merkezinde olmak üzere 200 bine çıktı. Türkiye’den dönen Suriyeli sayısı 58 bin.

    58 bin kişi döndü


    BOMBALI SALDIRI

    Cerablus’ta ‘hayatın normalleştirilmesi ve yardım faaliyetleri’ modeli uygulanıyor. Ancak hayatın tamamen normalleştiğini söylemek güç... Çünkü biz dün dönüş yolundayken bombalı araçla saldırı düzenlendi. 8 kişi hayatını kaybetti.

    Etiketler: Cerablus , Gaziantep , gazetehaberleri , gündem
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