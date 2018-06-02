Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >5722 okul servisinin 88 şoförüne ceza

    5722 okul servisinin 88 şoförüne ceza

    AA
    02.06.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 81 ildeki okul ve yurtların çevrelerinde 4738 ekipte 14 bin 993 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

    Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirildi. Üniversite kampusları, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler, okul servis araçları ve şoförlerin de denetlendiği uygulamada 101 bin 605 kişi kontrol edildi, aranan 357 kişi yakalandı. 5722 okul servis aracı denetlendi, kurallara uymayan 88 servis şoförüne cezai işlem yapıldı. Kontrol edilen 14 bin 213 işyerinden 56’sına idari işlem uygulandı.

    Etiketler: Okul servisleri , Emniyet Genel Müdürlüğü , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri