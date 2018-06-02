5722 okul servisinin 88 şoförüne ceza

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirildi. Üniversite kampusları, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler, okul servis araçları ve şoförlerin de denetlendiği uygulamada 101 bin 605 kişi kontrol edildi, aranan 357 kişi yakalandı. 5722 okul servis aracı denetlendi, kurallara uymayan 88 servis şoförüne cezai işlem yapıldı. Kontrol edilen 14 bin 213 işyerinden 56’sına idari işlem uygulandı.