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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman yapılacak?

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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman yapılacak?

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yapılacağı tarih, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye ve dünya sinemasının yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak festivalin ne zaman yapılacağı ise belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dört yıldır "Uluslararası Antalya Film Festivali" olarak düzenlenen organizasyon bu yıl "Antalya Altın Portakal Film Festivali" olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor.

Hülya Uçansu ve Reis Çelik'in de festival danışmanlığını yapacağı organizasyon, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek. Festivalin, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturması hedefleniyor.

 

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