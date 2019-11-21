"559 bin kişiye FETÖ’den işlem"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında 559 bin kişiye işlem yapıldığını belirterek, 261 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, 91 bin 287 kişinin tutuklandığını, halen 26 bin 952 kişinin tutuklu olduğunu kaydetti.
Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin sunumunda özetle şunları söyledi:
PKK’ya yönelik operasyon sayısı son üç yılda 40 binden 101 bine çıktı. Sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçi terörist sayısı bu ay itibarıyla 550’li rakamlara geriledi. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibariyle 108’e düşmüştür. İkna yöntemiyle bu yılın ilk 10 ayında 289 kişi teslim olmuştur. Terör örgütünün ruh sağlığını bozduk. Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.
368 BİN SURİYELİ DÖNDÜ
Ülkemizde halen 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikâmet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları ve diğer çalışanlar gibi yabancılardır. 324 bin kişi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur. 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür.
(Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı iddiaları) Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım.
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