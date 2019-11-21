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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"559 bin kişiye FETÖ’den işlem"

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"559 bin kişiye FETÖ’den işlem"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında 559 bin kişiye işlem yapıldığını belirterek, 261 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, 91 bin 287 kişinin tutuklandığını, halen 26 bin 952 kişinin tutuklu olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin sunumunda özetle şunları söyledi:

PKK’ya yönelik operasyon sayısı son üç yılda 40 binden 101 bine çıktı. Sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçi terörist sayısı bu ay itibarıyla 550’li rakamlara geriledi. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibariyle 108’e düşmüştür. İkna yöntemiyle bu yılın ilk 10 ayında 289 kişi teslim olmuştur. Terör örgütünün ruh sağlığını bozduk. Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

368 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Ülkemizde halen 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikâmet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları ve diğer çalışanlar gibi yabancılardır. 324 bin kişi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur. 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür.

(Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı iddiaları) Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım.

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