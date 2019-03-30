553 bin güvenlikçi sandık görevinde
YEREL seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için İçişleri Bakanlığı ülke genelinde teyakkuza geçti. Önlemler şöyle:
- İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) seçim harekat merkezi olarak görev yapacak. 81 il ile tüm gelişmeler bu merkezden canlı takip edilecek.
- Emniyet Genel Müdürlüğü’nde güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve drone’larla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.
5 BİN ASKER DE HAZIR
- Sandık güvenliğinin sağlanması için polis, jandarma, sahil güvenlik ile güvenlik korucularında tüm izinler iptal edildi. Ülke genelinde 553 bin 95 emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucusu görev alacak.
- 5 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli de ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet için hazır kıta bekleyecek.
- Güvenlik açısından riskli yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, zırhlı araçlar ve helikopterlerle taşınacak
- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı tedbirler alınacak.
- Valilerce gerek görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) personel, zırhlı araç ve diğer araçlar talep edebilecek.
- Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ile benzeri hassas noktalara yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilerek, ilave tedbirler alınacak.
- Oylamalara gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma maksatlı kitlesel eylemlere karşı önlem alınacak.
- Oyların toplandığı merkezlerde güvenlik kameraları devrede olacak, sayım ve işlem bitene kadar kameraların aktif olarak çalışması için gerekli tedbirler alınacak.
DÜĞÜNLER 18.00’DEN SONRA
- Seçim günü ülke genelindeki tüm eğlence mekânları (kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri), oy verme süresince kapalı olacak, lokanta bölümü olan eğlence yerleri ise alkolü içecek servisi yapamayacak sadece yemek servis etmelerine izin verilecek.
- Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli güvenlik personeli dışında hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.
- Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek.
- Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
ÜÇ AŞAMALI PLAN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları kaydetti: “Pazar günü yapılacak seçimler için seçim güvenliği tedbirlerimizi ‘kampanya dönemi, seçim günü ve seçim sonrası’ olarak üç aşamada planladık. Bütün bu süreçteki temel yaklaşımımız, millet iradesinin sandığa hür ve özgürce, hiçbir engelle karşılaşmadan, tam olarak yansımasını temin etmek olmuştur. Hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir.”
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