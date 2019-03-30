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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

553 bin güvenlikçi sandık görevinde

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
553 bin güvenlikçi sandık görevinde

YEREL seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için İçişleri Bakanlığı ülke genelinde teyakkuza geçti. Önlemler şöyle:

- İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) seçim harekat merkezi olarak görev yapacak. 81 il ile tüm gelişmeler bu merkezden canlı takip edilecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü’nde güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve drone’larla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.

5 BİN ASKER DE HAZIR

- Sandık güvenliğinin sağlanması için polis, jandarma, sahil güvenlik ile güvenlik korucularında tüm izinler iptal edildi. Ülke genelinde 553 bin 95 emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucusu görev alacak.

- 5 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli de ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet için hazır kıta bekleyecek.

- Güvenlik açısından riskli yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, zırhlı araçlar ve helikopterlerle taşınacak

- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı tedbirler alınacak.

- Valilerce gerek görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) personel, zırhlı araç ve diğer araçlar talep edebilecek.

- Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ile benzeri hassas noktalara yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilerek, ilave tedbirler alınacak.

- Oylamalara gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma maksatlı kitlesel eylemlere karşı önlem alınacak.

- Oyların toplandığı merkezlerde güvenlik kameraları devrede olacak, sayım ve işlem bitene kadar kameraların aktif olarak çalışması için gerekli tedbirler alınacak.

DÜĞÜNLER 18.00’DEN SONRA

- Seçim günü ülke genelindeki tüm eğlence mekânları (kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri), oy verme süresince kapalı olacak, lokanta bölümü olan eğlence yerleri ise alkolü içecek servisi yapamayacak sadece yemek servis etmelerine izin verilecek.

- Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli güvenlik personeli dışında hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

- Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

- Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları kaydetti: “Pazar günü yapılacak seçimler için seçim güvenliği tedbirlerimizi ‘kampanya dönemi, seçim günü ve seçim sonrası’ olarak üç aşamada planladık. Bütün bu süreçteki temel yaklaşımımız, millet iradesinin sandığa hür ve özgürce, hiçbir engelle karşılaşmadan, tam olarak yansımasını temin etmek olmuştur. Hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir.”

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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