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    55 yıl sonra gözyaşları sel oldu

    AA
    27.04.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Kıbrıs'ta 1963'te Rumlar tarafından katledilen Ahmet Derviş için cenaze töreni yapıldı.

    Şehit Derviş, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında düzenlenen askeri törenle defnedildi. Tabuta sarılı bayrak, şehidin oğlu Derviş Kocayiğit’e teslim edildi. Törene, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, şehidin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

    Tören sırasında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları duygulu anlar yaşadı. Derviş, Mağusa’da şoför olarak çalıştığı iş yerinden alıkonularak Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde şehit edilmiş, kalıntılarına Tekke Bahçesi’ndeki Ayvasıl Mezarlarında ulaşılmıştı.

    Şehidin kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

    55 yıl sonra gözyaşları sel oldu

    55 yıl sonra gözyaşları sel oldu

    Etiketler: gündem
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