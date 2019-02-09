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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KONYA (İHA)
09.02.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

55 yaşındaki kadın komşusunu bıçaklayarak öldürdü

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55 yaşındaki kadın komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Konya'nın Derbent ilçesinde 70 yaşındaki çiftçi emeklisi, kapısına gelen kadın komşusu tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk eşini trafik kazasında kaybettikten sonra yaptığı ikinci evliliğinden de boşanan 3 çocuk annesi M.G. (55), namus meselesi yüzünden hakkında dedikodu çıkarıldığını öne sürdüğü kadın komşusunun evine geldi. Melek G.'nin kapıyı çalması üzerine komşusunun kocası olan 4 çocuk babası çiftçi emeklisi İbrahim Dinçel (70) kapıyı açtı. Melek G. tartıştığı komşusu İbrahim Dinçel'i yanında getirdiği ekmek bıçağıyla bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak evine girdi ve bıçağı sakladı. Olay anında mutfakta bulaşık yıkayan ve duyduğu sesler üzerine evin dış kapısına yönelen Dinçel'in eşi, kocasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yaşlı adamın eşinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İbrahim Dinçel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin önündeki kan izlerini takip ederek komşu eve ulaşan jandarma ekipleri, öldürülen Dinçel'in katil zanlısı Melek G.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda Melek G. önce cinayeti kabul etmedi ancak jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemeler sonucu saklanan ekmek bıçağı bulununca cinayeti itiraf etti. Melek G., ifadesinde pişman olduğunu belirterek, Dinçel'in eşinin, namusu hakkında çıkardığı dedikodu nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen Melek G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülen Dinçel'in kısa süre önce büyük oğlunu kanser hastalığından kaybettiği öğrenildi.

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