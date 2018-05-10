55 kez Bylock’a giriş yaptığı tespit edildi! 'İrtibatım yok' dedi

Balyoz davasının duruşma savcılarından Savaş Kırbaş’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Savaş Kırbaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada hazır bulunan Balyoz davasında çeşitli hapis cezaları aldıktan sonra beraat eden bazı sanıklar da duruşmaya katılma talebinde bulundu.



BALYOZ SANIKLARI SUÇTAN ZARAR GÖRDÜ



Sanık Savaş Kırbaş’ın Balyoz davası savcılarından olduğuna dikkat çeken mahkeme, sanığın o dönem verdiği mütalaalar sebebiyle sanıkların birçoğunun uzun süre cezaevinde kaldığına ve suçtan doğrudan zarar gördüklerine dikkat çekerek katılma taleplerini kabul etti. Duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanan eski HSK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tanık olarak dinlendi. 2010 yılından itibaren özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim ve savcılarla ilgili şikayetlerin geldiğini anlatan Okur, “Hakkında FETÖ’den işlem yapılan 8 üye bütün dosyalarda soruşturma açılmaması konusunda 'ret' oyu kullanıyordu” dedi.



“BALYOZ SAVCISI OLDUĞUM İÇİN YARGILANIYORUM”



Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık Savaş Kırbaş ise Balyoz davası savcısı olduğu için yargılandığını, FETÖ suçlamasıyla ilgili hakkında başka delil olmadığını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme Kırbaş’ın üzerine kayıtlı telefondan 55 kez Bylock’a giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.