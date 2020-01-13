55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu

Antalya'da oturan ve 18 Kasım 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Hasan Bülbül (87), Isparta'nın merkeze bağlı Çukur köyüne yakınlarındaki dağlık alanda ölü bulundu.

Olay bugün Isparta'nın merkeze bağlı Çukur köyü yakınlarındaki dağlık bir bölgede meydana geldi. Hareketsiz halde birinin yattığını görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cesedin Antalya'da oturan ve 55 gündür aranan Hasan Bülbül'e ait olduğu belirlendi. Hasan Bülbül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Bülbül'ün yakınları morgda cenazeyi teşhis etti. Cenazenin işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği kaydedildi.

EN SON ISPARTA'YA YOLA ÇIKMIŞ



Hasan Bülbül'ün en son 18 Kasım 2019 tarihinde Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden saat 14.00'te Antalya'dan Van'a giden bir firmaya ait otobüse binerek Isparta'ya bilet aldığı güvenlik kameralarından tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Hasan Bülbül'ın kızı Hatice Arıkan, geçen aralık ayında bir televizyon programında babalarının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Hatice Arıkan, "Babam evlenmek istiyordu ve biz de dolandırılmasından korktuğumuz için buna müsaade etmiyorduk. Çevresindeki bazı insanlar da 'şurada kadın var burada kadın var' deyip aklını çeliyordu. Kaybolduğu gün kardeşimden 200 lira para almış ve o günden bu yana kayıp" diye bilgi vermişti.