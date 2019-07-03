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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.07.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

54 gündür haber alınamıyor... Tüm yurtta aranıyor

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54 gündür haber alınamıyor... Tüm yurtta aranıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan demans hastası 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur’dan 54 gündür haber alınamıyor. İzmir’de yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler arama çalışmalarını tüm yurda yaydı. 

Olay, 11 Mayıs 2019 tarihinde Çeşme ilçesinde meydana geldi. 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur, Ramazan ayında iftar öncesi 'market alışverişi yapacağım' diyerek yanında kimliği olmadan Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesindeki kızı Peyman Bubur Baran'ın evinden çıktı.

3 çocuk babası, emekli Hasan Basri Bubur, bir daha eve dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya da haber verdiler. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

54 gündür haber alınamıyor... Tüm yurtta aranıyor

Arama çalışmaları sırasında sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Ailesinin Müge Anlı’ya başvurarak yardım istemesinin ardından gazete ilanları ve broşürlerle yaptıkları duyurular da sonuç vermedi. Jandarma ve polis, tüm aramalarına karşın Hasan Basri Bubur’a 54 gündür ulaşamadı. 

Geçen 54 günde, İzmir’de yapılan arama çalışmalarından sonuç çıkmaması üzerine ekipler arama çalışmalarını 81 il genelinde başlattı. Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. 

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