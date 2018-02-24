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    53'er kez ağır müebbet + 4 biner yıl hapis

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    24.02.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    REYHANLI saldırısına ilişkin 5 yıldır süren davada karar çıktı.

    Mahkeme, saldırının talimatını verdiği belirtilen firari Mihraç Ural’ın dosyasını ayırırken, planlayıcı olduğu iddiasıyla Nasır Eskiocak’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığa, 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 biner yıla yakın hapis cezası verdi.

    Hatay Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’teki bombalı saldırıda 1’i saldırgan 53 kişi ölmüştü. 33 sanık hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 firari sanığın dosyası ayrıldı, 3 sanık beraat etti, 13 sanığa ise 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası verildi. Mahkemenin rekor cezası müştekilerce sevinçle karşılandı.

    Etiketler: Reyhanlı saldırısı , terör saldırısı , gazetehaberleri , son dakika
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