53'er kez ağır müebbet + 4 biner yıl hapis

Mahkeme, saldırının talimatını verdiği belirtilen firari Mihraç Ural’ın dosyasını ayırırken, planlayıcı olduğu iddiasıyla Nasır Eskiocak’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığa, 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 biner yıla yakın hapis cezası verdi.



Hatay Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’teki bombalı saldırıda 1’i saldırgan 53 kişi ölmüştü. 33 sanık hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 firari sanığın dosyası ayrıldı, 3 sanık beraat etti, 13 sanığa ise 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası verildi. Mahkemenin rekor cezası müştekilerce sevinçle karşılandı.



