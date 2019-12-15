537 bin yavru denizle buluştu

Yumurtlama dönemi dışında hiç karaya çıkmayan Caretta caretta’lar nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor. Caretta caretta’lar Türkiye’nin de taraf olduğu Bern ve Barcelona sözleşmeleri kapsamında tüm dünyada koruma altında tutuluyor.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü caretta carettaları korumak için üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaptı. Türkiye’deki 21 kumsalda yumurtlamak için karaya çıkan Caretta caretta’lara izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları yürütüldü. 2019 yılında Türkiye’nin 143.7 kilometrelik sahil şeridi boyunca 4 bin 491 Caretta caretta yuvası, 3 bin 125 de yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yuvası tespit edildi. Yuvalardaki sayımlarda Caretta caretta türünün 359 bin 280, yeşil denizkaplumbağalarının ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı belirlendi. Bu yumurtalardan çıkan 287 bin 424 Caretta caretta yavrusu ile 250 bin yeşil denizkaplumbağası yavrusu denizle buluştu.

BOYLARI 1 METREYE KADAR BÜYÜYOR

- Denizkaplumbağaları solunumu su üzerinde yapmasına rağmen yumurtlamak haricinde hiç karaya çıkmıyor. Kaplumbağalar yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömüp, bir defasında 100 yumurta bırakabiliyor. Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak denize ulaşmaya çalışıyor. Akdeniz sahillerindeki Caretta’ların en önemli yumurtlama bölgesi Adana’nın Yumurtalık ilçesi ile Belek, Anamur, Köyceğiz ve Dalyan sahili. Belek kıyıları, Caretta caretta’ların Akdeniz’deki ikinci (Yunanistan’ın Zakintos Adası’nın ardından) ve Türkiye’nin en büyük yumurtlama alanı olarak biliniyor. Kabuk boyları 1 metre kadar büyüyebilen Caretta’lar, balık, kabuklular ve deniz anaları ile besleniyor.