53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada maktül ve sanığın 44 yaşındaki kızları Sinem Kumcu tanık olarak dinlendi. Kumcu, "Maktül benim annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Annem ve babamın kendi aralarında sorunları vardı. Annemle babamın tartıştıkları oluyordu. Her evlilikte olduğu gibi olurdu. Annemin babamdan bıktığını, ayrılmak istediğini duydum. Babam, bana annemin başka bir erkekle yazıştığını, elinde belgeler olduğunu söylemişti. Ben bizzat görmek istemedim. Midem bulandı. Babam bana 'Kızım artık ben bıktım canıma kıyacağım' demişti. Ben şikayetçi olamam çünkü biz hep kulaklarımızı tıkadık babama. İlgilenmedik. Babam herkese feryat figan yardım dilendi. Ama ben babamı dışladım. Diğer kardeşlerim de babamdan şikayetçi değil" dedi.



SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ



Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Mustafa Dağ, eşinin kendisini terk etmek üzere evden ayrılmak istediğini, kendisinin ise gitmemesi yönünde ayaklarına sarıldığını, eşinin kendisine tekme atarak evden çıkmak istediği sırada kaçacağını düşündüğü için mutfaktan aldığı bıçağı gelişi güzel sallayarak Esme Aksakal'ı öldürdüğünü belirtti. Daha sonra sanığın intihar amacıyla kendisine vurduğunu, bıçağın kesmemesi üzerine hap alarak intihar etmek istediğini açıkça itiraf ettiği de belirtilen iddianamede, tartışma ve eylem arasında uzunca bir süre geçtiği, sanığın bu eylemleri affettiğini, beyan ettiğinden tahrik indiriminin koşullarının oluşmadığı anlatıldı. Savcı, bu nedenle sanık Bilal Aksakal'ın "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



"53 SENE SONRA BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM"



Mütalaa üzerine söz verilen sanık Bilal Aksakal gözyaşlarına içinde konuşarak "53 sene sonra böyle bir şey yapmış olmaktan utanç duyuyorum. Bu da bana yetiyor. Çok sevdiğimden dolayı oldu. İhanet görmemden dolayı kabul edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, maktüle Esme Aksakal'ın çocukları bulunduğundan, maktülenin kardeşleri olan Saadet Olcay ve Sabire Alaca'nın katılma taleplerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

“BUNUN TEK SEBEBİ İHANET”



Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine savunmasını yapan sanık ağlayarak konuşmaya başladı ve bu olayın çok sevdiği için yaşandığını söyledi. Sanık Bilal Aksakal “Böyle bir olaya bulaştığımdan dolayı utanç duyuyorum. Ben eşimi çok sevdiğimden ayrıca bana söylediği sözlerden çok etkilendim. 53 sene birbirimizi sevdik. Bunun tek sebebi ihanet, aldığı ilaçlardan mıdır nedir. Bana ‘ben seninle 50 sene aynı yatağı paylaştım ama hiçbir şey anlamadım, maymun gözünü şimdi açtı’ dedi. Bu sözü beni çok incitti. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün. Ben bir kadını memnun edemeyecek biri miyim baksın” dedi.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın diğer çocuklarının da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.