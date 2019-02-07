53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''
GeriGündem 53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA, Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
07.02.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''

Sosyal medya hesabı üzerinden başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle kıskandığı eşini öldüren 85 yaşındaki Bilal Aksakal ’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını ağlayarak yapan Aksakal, “bunun tek sebebi ihanet. Her şey onu çok sevmemden oldu’ derken çiftin kızları, katil zanlısı babasından şikayetçi olmadığını kaydetti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada maktül ve sanığın 44 yaşındaki kızları Sinem Kumcu tanık olarak dinlendi. Kumcu, "Maktül benim annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Annem ve babamın kendi aralarında sorunları vardı. Annemle babamın tartıştıkları oluyordu. Her evlilikte olduğu gibi olurdu. Annemin babamdan bıktığını, ayrılmak istediğini duydum. Babam, bana annemin başka bir erkekle yazıştığını, elinde belgeler olduğunu söylemişti. Ben bizzat görmek istemedim. Midem bulandı. Babam bana 'Kızım artık ben bıktım canıma kıyacağım' demişti. Ben şikayetçi olamam çünkü biz hep kulaklarımızı tıkadık babama. İlgilenmedik. Babam herkese feryat figan yardım dilendi. Ama ben babamı dışladım. Diğer kardeşlerim de babamdan şikayetçi değil" dedi.    

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Mustafa Dağ, eşinin kendisini terk etmek üzere evden ayrılmak istediğini, kendisinin ise gitmemesi yönünde ayaklarına sarıldığını, eşinin kendisine tekme atarak evden çıkmak istediği sırada kaçacağını düşündüğü için mutfaktan aldığı bıçağı gelişi güzel sallayarak Esme Aksakal'ı öldürdüğünü belirtti. Daha sonra sanığın intihar amacıyla kendisine vurduğunu, bıçağın kesmemesi üzerine hap alarak intihar etmek istediğini açıkça itiraf ettiği de belirtilen iddianamede, tartışma ve eylem arasında uzunca bir süre geçtiği, sanığın bu eylemleri affettiğini, beyan ettiğinden tahrik indiriminin koşullarının oluşmadığı anlatıldı. Savcı, bu nedenle sanık Bilal Aksakal'ın "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 

"53 SENE SONRA BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM"

Mütalaa üzerine söz verilen sanık Bilal Aksakal gözyaşlarına içinde konuşarak "53 sene sonra böyle bir şey yapmış olmaktan utanç duyuyorum. Bu da bana yetiyor. Çok sevdiğimden dolayı oldu. İhanet görmemden dolayı kabul edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, maktüle Esme Aksakal'ın çocukları bulunduğundan, maktülenin kardeşleri olan Saadet Olcay ve Sabire Alaca'nın katılma taleplerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

“BUNUN TEK SEBEBİ İHANET”

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine savunmasını yapan sanık ağlayarak konuşmaya başladı ve bu olayın çok sevdiği için yaşandığını söyledi. Sanık Bilal Aksakal “Böyle bir olaya bulaştığımdan dolayı utanç duyuyorum. Ben eşimi çok sevdiğimden ayrıca bana söylediği sözlerden çok etkilendim. 53 sene birbirimizi sevdik. Bunun tek sebebi ihanet, aldığı ilaçlardan mıdır nedir. Bana ‘ben seninle 50 sene aynı yatağı paylaştım ama hiçbir şey anlamadım, maymun gözünü şimdi açtı’ dedi. Bu sözü beni çok incitti. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün. Ben bir kadını memnun edemeyecek biri miyim baksın” dedi. 
Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın diğer çocuklarının da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

53 yıllık eşini öldüren 85 yaşındaki sanık gözyaşları içinde anlattı! ''Bunun tek sebebi...''

İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği yeniden Sedat Zincirkıran dedi

AÖL'den kayıt yenileme açıklaması! Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor?

Koruncuk Vakfı ne zaman kuruldu, sloganı ne?