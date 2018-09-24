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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
24.09.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

51 yıl sonra gözyaşlarıyla kapatıldı

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NİĞDE'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altında olduğu için kapatılma kararı alındı. Halen 38 öğrencisi olan okulun velileri karara tepki gösterdi.

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  • 51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu
  • 51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu
  • 51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu
  • 51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mimarisiyle Türkiye'de örnek teşkil eden Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından kapatılma kararı aldı.

ODTÜ Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altına düştüğü için kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Karar velilerin tepkisine neden olurken, öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu. Köylülerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladığını belirten veliler, okulun temizliğini bile yapmaya razı olduklarını ve okulun kapanmamasını istediklerini söylediler.

Eminlik Köyü muhtarı Ali Mehmet Ünaldı, 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Niğde Valiliği tarafından öğrenci azlığı nedeniyle okullarının kapatılma kararı alındığını belirterek, "Köyümüzde okulun kapanmasını istemiyoruz. Öğrenci velilerimizin genelde bütün istekleri bu yönde. 1967 yılında ne zorluklarla yapılan bir okul. Gelecek, umut vadeden bir okul. Kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı olarak 6 köy buraya geliyor. 38 olan öğrenci sayısı az olsa da tarihi bina 37 dönüm arazi üzerine kurulu. Yerleşkesi çok büyük. Ayrıca şehidimizin ismini yaşatıyoruz" dedi.

KÖY OKULLARI YAŞATILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de velilere destek verdi. Gürer, "1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin köy halkıyla imece usulü yaptıkları okulumuz öğrenci azlığı nedeniyle kapanıyor. Köy halkı bu okulun kapanmasını istemiyor. Çevredeki köylerle birlikte ortaokul olarak açık olan bu okulun kapanması demek velilerin öğrencileri takibi öğrencilerin daha başarılı olarak eğitim almasının önünün kapanması demek. Burada yapısal olarak da özelliği olan okulun kapanması hem köy çocuklarının mağduriyetini hem de dünden bu yana bölgedeki bir ortaokulun yok olmasına neden olacak. Şu an okulda 38 öğrenci var. Yönetmenlikte 40 öğrenci üzeri olması gerektiği ifade ediliyor. Bu tür okulların kapanması için acilen ilkokul ve ortaokullarla ilgili yönetmeliğin değişmesi gerekir. Yönetmelikte bu sayının 20'ye indirilmesi şart. Çünkü köylerde çocuk sayısı giderek azaldı. Neredeyse köyler boşalıyor. Tarım ve hayvancılık olacaksa köyde yaşam olacaksa köy okullarını yeniden yaşatmamız gerekiyor" dedi.

 

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