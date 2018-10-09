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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)
09.10.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

51 saat sonra kurtarıldı

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KONYA'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa pazar günü düşen tilki, obruğa botla inen AFAD ekibi tarafından tüfekle uyuşturucu iğne atılarak yakalanıp kurtarıldı. Yaklaşık 51 saat sonra kurtarılan tilki, daha sonra doğaya bırakıldı.

Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruğun bulunduğu Karapınar'da, geçen ay yeni bir obruk oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde, ortasından patika yol geçen mısır tarlasında oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu geçen pazar günü görmeye gidenler, sabah saat 09.00 sıralarında obruğun içindeki tilkiyi fark etti. Vatandaşlar yardım için belediye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen belediye ve AFAD ekipleri, ekipman yetersizliğinden dolayı obruğun içindeki tilkiyi kurtaramadı. Bunun üzerine, tilkinin içine girip yukarı çekilmesi amacıyla belediye ekipleri obruğa yiyecek dolu kapan bıraktı. Ancak, su dolu obruğun kenarındaki toprak yığınının üzerinde mahsur kalan tilki, kapana gelmedi. Ardından tilkinin çıkması amacıyla obruğa ip ve merdiven salındı. Bu yöntemden de bir sonuç alınamayınca çalışmalar bugüne bırakıldı.

51 saat sonra kurtarıldı

UYUŞTURUCU İĞNE ATILARAK KURTARILDI

Tilkiyi kurtarmak için bugün sabah saatlerinde, Konya İl AFAD Müdürlüğü'nden ekip geldi. Ekip, vinç yardımıyla obruğa bot indirdi. Ardından, saat 12.00 sıralarında Doğa ve Milli Parkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden 1, AFAD'dan da 2 olmak üzere 3 kişi obruğa indi. Gürültüden ürken tilki kaçıp obruğun kenarlarına tırmanmaya başladı. Ekipler, tüfekle uyuşturucu iğne atarak tilkiyi yakaladı. Boynuna halka geçirilen tilki, özel torbaya konulup obruktan çıkarıldı.Sağlık kontrolünden geçirilen tilki, uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra doğaya bırakıldı.

51 saat sonra kurtarıldı

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