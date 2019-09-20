51. Bölge (Area 51) baskını ne zaman ve canlı yayınlanacak mı? 51. bölge nedir?
51. Bölge ya da Area 51 olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssü için bir grup insanın planladığı baskın için belirlenen güne girildi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup insanın çığ gibi büyümesi ile 1 milyondan fazla kişinin katılmayı planladığının açıklanması, 51. bölge baskını olarak adlandırılan organizasyon için Amerikan ordusunun açıklama yapması gerekliliğini ortaya çıkardı. Peki, 51. bölge nedir ve baskın gerçekten canlı yayınlanacak mı?
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge, uzaylılar gibi gizli araştırmaların yapıldığı bir bölge olduğu düşünülmesi sebebiyle birçok kişi tarafından merak unsuru taşıyordu. Girişin ve görüntü almanın yasak olduğu 51. bölge, temmuz ayında sosyal medya üzerinden başlatılan bir etkinlikle gündeme getirilmişti. Etkinlik, 51. bölge baskını olarak adlandırılmış ve 20 Eylül 2019 tarihinde bu bölgeye gidecek insanları organize etmek için oluşturulmuştu. 51. Bölge baskını etkinliğine kısa sürede 1 milyondan fazla kişi katılım göstereceğini söyleyerek onay vermişti. Organizasyonu yapan grup, buraya gidemeyen kişiler için canlı yayın yapacağını duyurmuştu. Peki, 51. Bölge baskını canlı yayını yayınlanacak mı?
51. BÖLGE CANLI YAYINI YAYINLANACAK MI?
51. Bölge canlı yayınını yapacak olan grup, bölgeye doğru hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak, canlı yayına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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