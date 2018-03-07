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    50’den fazla öğrenci hastanelik oldu... Veliler okula koştu

    İHA
    07.03.2018 - 19:54 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde okulun içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasıyla 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu.

    Olay, Merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kanalizasyon çalışması yapılan tuvaletler, çalışma tamamlanmadan açıldı. Teneffüse çıkan ve tuvaletleri açık gören öğrenciler çeşmeden su içince öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı baş gösterdi. Öğrencilerin durumunu fark eden okul yönetimi tarafından 112 acil servis aranarak bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. 50’den fazla öğrenciye zehirlenme şüphesiyle müdahale edilirken öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.sur,

    VELİLER OKULA KOŞTU

    Zehirlenme olayını duyan veliler okula akın ederken, öğrencilere ilk müdahale okul bahçesinde yapıldı. Okulun 5.sınıf öğrencilerinde Ferhat K. okulun tuvaletlerinin bozuk olduğunu belirterek, “Tuvaletler hem kokuyor hem de çeşmelerinden kirli su akıyordu. Bu nedenle okulun tuvaletleri bakıma alındı ama tuvaletler yapılmadan kapıları açıldı. Bunun üzerine öğrenciler de tuvalete gidip su içmeye başladı. Su içince de bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı oldu. Daha sonra ambulanslar geldi. Öğretmenlerimiz her sınıfa giderek öğrencilere durumlarını sordu” dedi.
    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: diyarbakır , sur , öğrenci , gündem
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