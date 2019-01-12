504 bin üyemizin kaydını bulamadık

ASIL MAĞDUR AK PARTİ

“Seçimlerle ilgili kurumlarımız, yargı teminatı altında işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hâlâ unutmuş değiliz. Seçmen kütükleriyle, sandık tutanaklarını birleştirme yazılımıyla ilgili iddialar da her başarısızlığın ardından dile getirilir.

Bunun üzerine biz de arkadaşlarımıza, ‘Acaba buralarda bir sorun olabilir mi veya var mı siz de bir bakın’ talimatını verdik. Ortaya çıkan tablo, ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığı ama sistemden kaynaklanan sıkıntıların asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu gösteriyor. AK Parti’nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. Partimizin üyesi olan, dolayısıyla sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacağımız yaklaşık yüzde birlik bir seçmen kaybımız var baştan.

24 Haziran’da seçmen listelerinde yer aldığı halde 2019’da kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakındır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kısıtlı, 63 binden fazlası da yurtdışına gitmiş olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor. Burada bir sıkıntı yok. Ancak MERNİS’te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım.

YAKIN MARKAJ

Bir başka önemli husus 24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1.5 milyona yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır. Bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız. Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. Seçim İşleri Başkanlığımızda tüm bu kayıtlar detaylarıyla mevcuttur. Bu 1 milyon ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım ve onların inşallah oy kullanmada herhangi bir yanlışa düşmesini engelleyelim.

HERKESİ TAKİP EDİN

Teşkilatlarımızdan üyelerimizden başlayarak seçmen kütüğüne çıkan ve giren herkesi takip etmesini istiyorum. Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın hoş geldin ziyareti yapması seçme ve seçilme hakkı elde eden gençlerimize partimizi tanıtması ve hatta partimizde siyasete davet etmesi, adres kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırmasını sağlaması bizlere güç kazandıracaktır.

Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var, diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan çekinmezler. Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını, ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır.

PROMOSYON FİLELER

Sinyali veriyorum, çevreci parti, AK Parti. Biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte biraz acele ettim ama söyleyeyim ki birileri bu işi alıp götürmesin.”

‘YALANLARINI FİNANSE ETMEK İÇİN BÜTÇE OLUŞTURMUŞLAR’

Can çıkar huy çıkmazmış. Bunlar da bunu değiştirmek yerine yalan siyasetine devam ediyorlar. Bunu kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP’liler bir araya gelmiş, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Hakaret yerine proje üretseler emin olun herkes kârlı çıkacak. 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesi iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Cumhur ittifakı ile karşımızdaki ‘zillet ittifakını’, Sayın Bahçeli’nin deyişi öyle, benimkisi ise illet ittifakı.

AKSAK’A SON GÖREV





- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak’ın Ankara’daki cenaze törenine katıldı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Aksak’ın tabutuna birlikte omuz verdi. Muhyettin Aksak, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. -Rıza ÖZEL/ANKARA