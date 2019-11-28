‘500’ün çok az üzerinde terörist kaldı’
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yurtiçinde 500’ün çok az üzerinde terörist kaldığını belirterek, “2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500’ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak” dedi.
Jandarma İl Komutanları Toplantısı’na katılan Soylu, özetle şunları söyledi:
KANDİL’DEKİ AŞAĞILIKLAR
“PKK’ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil, doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. Söyleyecek sözleri varsa, gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil’deki o aşağılık adamlara söylesinler. HDP’nin bugüne kadar istismar etmediği alan kalmadı. Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu’da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiler. Şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini de istismar ediyorlar. Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı, Diyarbakır’da aylardır ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar? Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil’den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar.
AMEDSPOR TALİMATI
Kandil’in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. ‘Aman ne yapın, Amedspor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun’ diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi” dedi. Soylu özetle şöyle devam etti
HAFİF BİR GAZ SIKILDI
(Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Taksim’de düzenlenen eylemde polisin kadınlara müdahalesine) Koskoca bir yalandır ve ayıptır. Artık bu istismardan bir vazgeçin. Basın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT’li polise saldırıyor. Sadece hafif bir gaz sıkıldı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle