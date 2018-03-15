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    "500 milyon zarf" iddiasına YSK'dan cevap

    ANKARA
    15.03.2018 - 17:46 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali dikkate alınarak, 357 milyon adet zarf bastırıldığını açıkladı. Güven, 500 milyon zarf bastırıldığı yönündeki haberlerin ise doğru olmadığını söyledi.

    Güven, zarfların, 13 Mart’ta TBMM’de kabul edilen Seçim Yasası değişikliğinden önce 18 Mayıs 2016’da dört siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantıda alınan kararla ve her zaman seçime hazırlıklı olunması amacıyla bastırıldığını bildirdi. Basımı yaptırılan ve dağıtılan zarflarla ilgili tüm sürecin şeffaf bir şekilde, siyasi parti temsilcilerinin bilgisi dâhilinde yürütüldüğünü, seçim türleri ve seçmen sayısı dikkate alındığında şaibe oluşturacak herhangi bir durum bulunmadığını bildirdi. Güven, “Bu itibarla, basında yer alan 500 milyon oy zarfı basıldığı ve bu kadar zarfın şaibe yaratacağı iddiaları tamamen asılsız ve mesnetsiz olup, gerçeği yansıtmamaktadır” dedi ve şöyle devam etti:

    357 MİLYON ADET ZARF BASTIRDIK

    “Söz konusu kağıt alımı işi için iki aylık ihale süreci ve dört aylık imal süreci öngörülmekte olup, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesi ise yaklaşık 1 yıllık süre almaktadır. Bu bakımdan 18 Mayıs 2016 tarihli, 223 sayılı YSK kararı ile; 2 bin 142 ton filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesi, ardından da bu filigranlı kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde ve Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 215 milyon adet sarı renkli, 12 milyon adet turuncu renkli, 70 milyon adet mor renkli, 60 milyon adet mavi renkli, olmak üzere, toplam 357 milyon adet oy zarfının yaptırılmasına karar verilmiştir. Karar 298 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği YSK’da temsilci bulunduran AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır.

    İKİNCİ TUR İHTİMALİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK

    Alınan karar uyarınca; 215 milyon adet sarı renkli oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma hali de göz önünde bulundurulmuştur. 12 milyon adet turuncu renkli oy zarfı il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılmak üzere, 70 milyon adet mor renkli oy zarfı muhtarlık seçimleri için kullanılmak üzere, 60 milyon adet mavi renkli oy zarfı belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere, yaptırılmaktadır.”

    Etiketler: zarf , Seçim , YSK , gündem
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