3 bin kadın polis memuru alınacak | Emniyet'ten kadın polis memuru alımı duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklama ile birlikte 24. Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 önlisans mezunu kadın polis memuru alınacağını açıkladı. EGM geçtiğimiz haftalarda 2 bin 500 lisans mezunu kadın polis adayı alacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar ile beraber polislik eğitimi almak isteyen adaylar, sınav ön başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, 3 bin kadın polis memuru alımı için sınav başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Güven Masası" uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 kadın polis memuru adayının alınacağı belirtildi. EGM daha geçtiğimiz haftalarda 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi (POMEM) lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru alınacağını açıklamıştı. Böylece 24. Dönem POMEM için toplam 3 bin kadın polis memuru alımı gerçekleştirilecek. Peki, 500 polis memuru alımı için ön başvuru şartları neler? Sınav başvuru tarihleri ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar...
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
EGM'nin yaptığı açıklamada, ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı.
"Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri ve benzer birimlerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta yapılmıştı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan polis alımı için detaylar henüz bilinmiyor.Fakat daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
2 BİN 500 POMEM SINAVI AÇIKLAMASI
Polis Akademisi (PA), resmi sayfasından paylaştığı 24. Dönem Pomem sınav duyurusunda şu ifadeleri kullanmıştı;
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.”
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