Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>500 bürokrat Cumhurbaşkanıyla gelip gidecek

    500 bürokrat Cumhurbaşkanıyla gelip gidecek

    Nuray BABACAN - ANKARA
    30.03.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde seçilen cumhurbaşkanıyla gelip beş yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan kadro 500 üst düzey bürokratı kapsıyor. Yüksek bürokrat olarak da nitelendirilen bu grupta bakan yardımcıları, müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ile büyükelçiler de yer alacak. Sisteme göre bu bürokratlar istenirse özel sektörden de transfer edilebilecek.

    500 bürokrat Cumhurbaşkanıyla gelip gidecekTÜRKİYE’nin 2019 genel seçimlerinden sonra geçeceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en konuşulan ve tartışılan başlığını, ‘devlet yapısındaki köklü değişiklikler’ oluşturacak. Beş komisyonun belirlenen başlıklarda sürdürdüğü uyum çalışmalarında, taslak oluşturma aşamasına gelindi. 19 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya sunulacak çalışmalardan, en önemlisini yeni tanımıyla, ‘üst düzey kamu yöneticisi’ kadrosu oluşturacak. Yüksek bürokrat olarak da nitelendirilen bu kişiler, bakan yardımcıları veya müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ve büyükelçiler gibi önemli makamlarda yer alıyor. Seçilen cumhurbaşkanıyla gelip beş yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan bu kadronun 500 üst düzey bürokratı kapsadığı öğrenildi.

    CEO MANTIĞIYLA ÇALIŞACAK

    Bu görevlere getirilecek kişiler sadece kamudan değil, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, özel sektörden de seçilebilecek. Özel sektördeki CEO mantığıyla çalışması planlanan bu kadrodaki isimlere ‘özel maaş ve haklar’ belirlenecek. Bu kişilerin müşavir olarak kızağa alınması ve kamuda istihdam etmeye devam edilmeleri söz konusu olmayacak. Devletteki devamlılığı ve hafızayı genel müdür altındaki kadrolar sağlayacak. Bu kadroların atanmasına ilgili bakan veya ikili kararname ile karar verilecek. Bakanlıkların il müdürlüklerine kadar olan bu ara kadroda çalışan bürokratların sayısının ise 4 bin civarında olduğu belirtildi. Yapılan çalışmanın bunun altındaki devlet memurlarını kapsamadığı, kamu personel rejimine ilişkin çalışmanın uyumun konusu olmayacağı kaydedildi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI

    Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve ilgili birimler Cumhurbaşkanlığı’na devredilecek veya lağvedilecek. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun görevlerini Devlet Denetleme Kurulu üstlenecek veya bu iki kurumu içine alan yeni bir yapı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılacağı için Başbakanlık Müsteşarlığı’na benzer bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, ‘en yüksek devlet maaşı’ statüsünü koruyacak. Çalışmayı yapan parti kurmayları şu bilgileri verdi: “Verimli, etkin, şeffaf, hizmet üreten bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyoruz. Yeni yapı ile birlikte, hizmet kalitesi artacak. Bürokratik süreçler kısalacak. Karar alıcılar, idarenin değil, iradenin parçası olacak. İmza yetkisi olan bazı ara kadrolar devreden çıkartılacak. Hiyerarşik yapıda azalma olacak. Müşavirse müşavirlik görevini yapacak, danışmansa danışmanlık görevini yapacak. Bu kadrolar, bürokrasi havuzu olarak kullanılmayacak. Kızak görev, depo kadro olmayacak. Özel sektör mantığıyla çalışılacak. 5 yıllığına gelen bürokrat sürenin sonunda, tazminatı alıp gidecek.”

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri