500 bürokrat Cumhurbaşkanıyla gelip gidecek

TÜRKİYE’nin 2019 genel seçimlerinden sonra geçeceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en konuşulan ve tartışılan başlığını, ‘devlet yapısındaki köklü değişiklikler’ oluşturacak. Beş komisyonun belirlenen başlıklarda sürdürdüğü uyum çalışmalarında, taslak oluşturma aşamasına gelindi. 19 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya sunulacak çalışmalardan, en önemlisini yeni tanımıyla, ‘üst düzey kamu yöneticisi’ kadrosu oluşturacak. Yüksek bürokrat olarak da nitelendirilen bu kişiler, bakan yardımcıları veya müsteşarlar, genel müdür ve yardımcıları, valiler ve büyükelçiler gibi önemli makamlarda yer alıyor. Seçilen cumhurbaşkanıyla gelip beş yıl sonra görev süresi bitince gidecek olan bu kadronun 500 üst düzey bürokratı kapsadığı öğrenildi.

CEO MANTIĞIYLA ÇALIŞACAK

Bu görevlere getirilecek kişiler sadece kamudan değil, belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, özel sektörden de seçilebilecek. Özel sektördeki CEO mantığıyla çalışması planlanan bu kadrodaki isimlere ‘özel maaş ve haklar’ belirlenecek. Bu kişilerin müşavir olarak kızağa alınması ve kamuda istihdam etmeye devam edilmeleri söz konusu olmayacak. Devletteki devamlılığı ve hafızayı genel müdür altındaki kadrolar sağlayacak. Bu kadroların atanmasına ilgili bakan veya ikili kararname ile karar verilecek. Bakanlıkların il müdürlüklerine kadar olan bu ara kadroda çalışan bürokratların sayısının ise 4 bin civarında olduğu belirtildi. Yapılan çalışmanın bunun altındaki devlet memurlarını kapsamadığı, kamu personel rejimine ilişkin çalışmanın uyumun konusu olmayacağı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI

Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve ilgili birimler Cumhurbaşkanlığı’na devredilecek veya lağvedilecek. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun görevlerini Devlet Denetleme Kurulu üstlenecek veya bu iki kurumu içine alan yeni bir yapı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılacağı için Başbakanlık Müsteşarlığı’na benzer bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, ‘en yüksek devlet maaşı’ statüsünü koruyacak. Çalışmayı yapan parti kurmayları şu bilgileri verdi: “Verimli, etkin, şeffaf, hizmet üreten bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyoruz. Yeni yapı ile birlikte, hizmet kalitesi artacak. Bürokratik süreçler kısalacak. Karar alıcılar, idarenin değil, iradenin parçası olacak. İmza yetkisi olan bazı ara kadrolar devreden çıkartılacak. Hiyerarşik yapıda azalma olacak. Müşavirse müşavirlik görevini yapacak, danışmansa danışmanlık görevini yapacak. Bu kadrolar, bürokrasi havuzu olarak kullanılmayacak. Kızak görev, depo kadro olmayacak. Özel sektör mantığıyla çalışılacak. 5 yıllığına gelen bürokrat sürenin sonunda, tazminatı alıp gidecek.”