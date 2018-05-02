500 bin kişiye üniversiteye dönüş yolu

Yasa çıktığında önümüzdeki yıl için başvurular üniversitelere yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın, binlerce adayı ilgilendiren üniversite affı ile ilgili açıklamalarının ardından detaylar belli olmaya başladı.



YÖK açıklamasına göre örgün, açıköğretim, lisans, ön lisans, hazırlık, lisansüstü, birinci ve ikinci öğretim ile birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi’ne (DUS) devam ederken eğitimini yarıda bırakan öğrenciler af kapsamında olacak.



Bu durumda 500 bini aşkın adayın olduğu tahmin ediliyor. Sadece terör suçu kapsamında üniversiteyi bırakanlar bu haktan yararlanamayacak. Adaylar yasa çıktığında önümüzdeki yıl için gidip üniversitelerine başvuracaklar, tüm işlemler yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.