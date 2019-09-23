50 yıl sonra Kuzeyli Nazuğum
SON buzul çağından kaldığı bilinen, 4 Ağustos 1970’te Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde kaydedilen ve o günden sonra hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan “Kuzeyli Nazuğum” adlı kelebek, 50 yıl sonra doğa korumacı ve kelebek araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından tekrar görüntülendi.
Latince ismi, "Euphydryas iduna" olan, kalın kenar çizgileri ve beyaz benekleriyle görenleri kendine hayran bırakan "Kuzeyli Nazuğum", dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alıyor. Yaygın olarak İskandinav ülkelerinde yaşayan, Türkiye'de ise yalnızca Ağrı Dağı'nın yüksek yamaçlarında bulunduğu düşünülen kelebeğin, son buzul çağından bugüne kadar burada yaşamını sürdürdüğü biliniyor. Ekşioğlu, kelebeğin, bundan 12 bin yıl önce buzullar çekilmeye başlandığında kuzey ikliminin yaşandığı Ağrı Dağı'nın kuzey yamaçlarında kaldığını belirterek, "Normalde kelebeğin doğal yaşam alanı burası değil ama son buzul çağında coğrafyamıza doğru geliyor ve burada kalıntı olarak kalıyor. Gidebileceği de hiçbir yer yok. Ağrı Dağı'nda sıkışmış bir tür. Bu bir gösterge tür olabilir. İleride bununla ilgili yapılacak çalışmalar bize küresel ısınmanın etkisiyle ilgili pek çok bilgi verebilir. Düzenli olarak izlenip küresel ısınmanın üzerinde ne kadar etkisi olup olmadığına bakılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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