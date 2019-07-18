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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.07.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok yaşadılar!

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50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok yaşadılar!

Antalya'da düzenlenen festivale İran'dan gelen turistler iddiaya göre turu ayarlayan şirket tarafından dolandırıldı. Festivale giriş için biletleri olmadığını öğrenen turistler, tur şirketi yetkilisine ulaşamadı. Dreamland Summer Fest'te konser vereceği duyurulan bazı sanatçılar, organizasyondaki aksaklıkları gerekçe göstererek konserlerini iptal etti. Organizasyon firması da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Konyaaltı ilçesi Kemer yolundaki Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda, 7 gün sürecek ve onlarca konserin düzenleneceği Dreamland Summer Fest için İran'da tur şirketi bilet sattı. İddiaya göre, ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler, festival için yaklaşık 50 otobüsle Antalya'ya geldi. Festivalin başladığı gün alana girebilen turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı.

Her şeyden habersiz şekilde giriş için kapıda bekleyen yüzlerce turist, biletleri olmadığı gerekçesiyle festival alanına alınmadı. Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren jandarma ekipleri olayı büyümeden sonlandırdı. Turistlerle birlikte festival alanına gelen tur şirketi yetkilisinin kaçmasının ardından, İranlı turistler tekrar alana girmek istedi. Bazı turistler ise alanın etrafını kapatan tel örgüleri yıkarak girmeyi denedi.

50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok yaşadılar

ALANA ARAÇ GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Çabalarından sonuç alamayan ve tur şirketi yetkilisine ulaşamayan turistler, alanın girişinde oturma eylemi başlattı. İçeri araç giriş çıkışını kapatan İranlılar ile yetkililer arasında yeniden tartışma çıktı. Eylemlerinden vazgeçmeyen turistlerin durumu için jandarma ekipleri etkinliği düzenleyen firmanın yetkilileri ile görüşmeye başladı.

50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok yaşadılar

YOL KENARINDA OTURDULAR

Etkinlik alanı karşısında park halindeki otobüslerine dönen bazı turistler bir çözüm bulunması için beklemeye başladı. Alana giremeyen bazı turistler yol kenarında otururken, bazıları ise farklı ulaşım yollarıyla kent merkezine gitti. Yol ortasında bavullarıyla yürüyen ve oturan turistlerin trafiği tehlikeye düşürmesinin ardından çok sayıda trafik polisi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ve organizasyon şirketi yetkilerinin, tur şirketi sahibine ulaşma çabaları sonuçsuz kalırken, turistlerin bekleyişi saatlerce sürdü.

50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok yaşadılar

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Konyaaltı ilçesi Kemer yolundaki Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda, 7 gün sürecek ve onlarca konserin düzenleneceği Dreamland Summer Fest'te konser vereceği duyurulan bazı sanatçılar, organizasyondaki aksaklıkları gerekçe göstererek konserlerini iptal etti. Sanatçılar, organizasyon şirketinin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle konserlerini iptal ettiği duyurdu.

İptal haberlerinin duyurulması ve dün gece festival için gelen İranlı turistlerin de mağdur olması nedeniyle organizasyon şirketi festivalin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Festivalimiz elimizde olmayan nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. Yasal işlemlerden sonra mağduriyetiniz giderilecektir. Çadır siparişi verdiğimiz firma çadır temin etmemiştir. Festivale son 2 hafta kala 2500 adet gönderip geri kalan kısmını ise teslim etmemiştir. Bu nedenle festivalimiz mağdur edilmiştir. Bu yüzden çıkan sorunlar, İranlı misafirlerimiz tarafından büyütülmüş ve kontrol edilemez hale gelmiştir. Güvenlik güçleri festivali iptal kararı vermiştir. Festivalimize katılmak için bilet alan misafirlerimiz, yasal işlemlerden sonra bilet paralarını geri alacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz. Her şey için özür dileriz."

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