50 milyonluk bahis çetesine darbe
İSTANBUL’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor karşılaşmaları üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan bir çeteye yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan tespitlerin ardından 21 ilçede 52 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme bulunurken şebeke üyelerine ait bazı lüks araçlara da el konuldu. Çetenin paraları gizlediği belirlenen Halkalı’daki bir rezidanstaki dairede ise 3 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Sanal bahis çetesinin yıllık 50 milyon lira para yönettiği öne sürüldü. Öte yandan Elazığ’da düzenlenen bir başka sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle