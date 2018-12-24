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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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24.12.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

50 milyon liranın üzerinde... Dev bahis vurgunu!

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Sivas merkezli 6 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle birlikte 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, Sivas merkezli Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de operasyon düzenledi. Yaklaşık 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu örgüt elebaşı M.H.K'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. 

Adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı. Operasyonda, 2 para sayma makinesi, 3 bilgisayar, çok sayıda flaş bellek ve sim kartı, bahis işlemlerinin yapıldığı cep telefonları ve 40 bin lira para ele geçirildi. 

Örgüt elebaşına "genel müdür" demişler 

Örgüt elebaşına "genel müdür", örgüt üyelerine "canlı destek servisi" ve "cep bankacıları" gibi isimlerin verilerek hiyerarşik sistemin esas alındığı suç örgütünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yönetildiği belirlendi. Suç örgütünün işlemlerini yaklaşık 200 kişilik ekiple yürüttüğü, yasa dışı bahis oynatılan sitelerin ise 10 bin civarında üyesinin bulunduğu tespit edildi. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlendi. 

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden futbol, basketbol gibi çeşitli spor branşları ile poker gibi oyunlar oynatan suç örgütünün, "cep bankacıları" adını verdiği üyelerine maaş adı altında yüksek miktarda ödeme yaptığı ve para akışında farklı hesaplar kullandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce yaptıkları çalışmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin'i de ağaçtan düşen babasını İstanbul'daki bir hastaneye götürmek üzere özel uçakla geldiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 18 Temmuz 2017'de yakalamıştı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

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