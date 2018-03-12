50 ‘kirpi’ Afrin’e gönderildi…

Zeytin Dalı Harekatı 52’nci gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi de Suriye’ye sevk edildi.
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