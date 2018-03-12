Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>50 ‘kirpi’ Afrin’e gönderildi…

    50 ‘kirpi’ Afrin’e gönderildi…

    KİLİS (İHA)
    12.03.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi Afrin'e gönderildi.

    Zeytin Dalı Harekatı 52’nci gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi de Suriye’ye sevk edildi.

    Etiketler: afrin , sevkıyat , kirpi , mayına dayanıklı araç , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri