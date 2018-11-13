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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İsmail SAYMAZ
13.11.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi

Avukat Selin Nakıboğlu Akın ile 8 yaşındaki kızı A., 22 Mayıs 2017’de Teşvikiye’deki bir alışveriş merkezine gitti. ‘Imaginarium’ adlı oyuncak mağazasına girmek isteyen anne-kızı yetişkinler ve çocuklar için yapılan iki kapı karşıladı.

Akın, yetişkin kapısından geçerken, çocuklar için tasarlanmış 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı kızının üzerine düştü. A.’nın boynundan omzuna kadar büyük bir kızarıklık vardı. A.’ya sağlık raporu veren doktor, “Şah damarına çok yakın bir noktadan darbe almış. Ucuz kurtulmuş” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Akın, kapının kırık olmasına rağmen önlem alınmadığını belirtti. Savcılık ise iki tarafı uzlaştırmak istedi. Akın, kamuoyuna yönelik bir özür ilanı yayınlanmasını talep etti. Imaginarium yönetimi, anne-kızı suçlayarak “Çocuk kapısı arızalı olmasına, tamirat süreci devam etmesine, uyarı yazısı asılıp girişte her türlü önlem almasına rağmen ebeveyni ile alışverişe gelen küçük A. kapıyı kullanmak istemiş ve talihsiz kaza yaşanmıştır” dedi. Taraflar uzlaşmaya yanaşmadı. Şirket, kamera görüntülerini de aileye vermedi.

50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi

‘KAPI BİR HAFTADIR BOZUKTU’

Mağaza sorumlusu Hatice Gayretli, ifadesinde kapının bir haftadır kırık olduğunu belirterek, “Gerekli yerlere başvurmuştuk. Tamirat için bekliyorduk” dedi. Ancak Gayretli hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’dan açılan davanın iddianamesinde, “Arızalı olduğunun yönetimce bilinmesi, giriş ve çıkışın yasaklanmaması, yalnızca A4 kâğıda yazılan yazının çocuk girişine konduğu, bu kapıdan giren çocukların yazıyı okuyup okumadığı ve anlayamayabileceği bilinmesine rağmen tedbir alınmadığı...” denildi.

50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi

‘ÇIKMIŞ KAPI NEDEN BURADA’

ANNE Akın, görevliye “Yerinden çıkmış çocuk kapısı neden burada?” diye sordu, “Kapının üzerine yazı astık” yanıtını aldı. Kapının üzerindeki A4 boyutundaki kâğıtta “Kapı kırıktır. Lütfen dokunmayınız” yazıyordu. Akın, bunun üzerine “Ağır kapının çocukların üzerine düşeceğini gördünüz ki yazıyı astınız” diye tepki gösterdi. Küçük A. ise annesine “Kapı çalışır haldeydi. Açınca üzerime düştü” dedi.

50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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