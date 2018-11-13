50 kiloluk cam kapı düştü: Ya damarı kesseydi
Avukat Selin Nakıboğlu Akın ile 8 yaşındaki kızı A., 22 Mayıs 2017’de Teşvikiye’deki bir alışveriş merkezine gitti. ‘Imaginarium’ adlı oyuncak mağazasına girmek isteyen anne-kızı yetişkinler ve çocuklar için yapılan iki kapı karşıladı.
Akın, yetişkin kapısından geçerken, çocuklar için tasarlanmış 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı kızının üzerine düştü. A.’nın boynundan omzuna kadar büyük bir kızarıklık vardı. A.’ya sağlık raporu veren doktor, “Şah damarına çok yakın bir noktadan darbe almış. Ucuz kurtulmuş” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Akın, kapının kırık olmasına rağmen önlem alınmadığını belirtti. Savcılık ise iki tarafı uzlaştırmak istedi. Akın, kamuoyuna yönelik bir özür ilanı yayınlanmasını talep etti. Imaginarium yönetimi, anne-kızı suçlayarak “Çocuk kapısı arızalı olmasına, tamirat süreci devam etmesine, uyarı yazısı asılıp girişte her türlü önlem almasına rağmen ebeveyni ile alışverişe gelen küçük A. kapıyı kullanmak istemiş ve talihsiz kaza yaşanmıştır” dedi. Taraflar uzlaşmaya yanaşmadı. Şirket, kamera görüntülerini de aileye vermedi.
‘KAPI BİR HAFTADIR BOZUKTU’
Mağaza sorumlusu Hatice Gayretli, ifadesinde kapının bir haftadır kırık olduğunu belirterek, “Gerekli yerlere başvurmuştuk. Tamirat için bekliyorduk” dedi. Ancak Gayretli hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’dan açılan davanın iddianamesinde, “Arızalı olduğunun yönetimce bilinmesi, giriş ve çıkışın yasaklanmaması, yalnızca A4 kâğıda yazılan yazının çocuk girişine konduğu, bu kapıdan giren çocukların yazıyı okuyup okumadığı ve anlayamayabileceği bilinmesine rağmen tedbir alınmadığı...” denildi.
‘ÇIKMIŞ KAPI NEDEN BURADA’
ANNE Akın, görevliye “Yerinden çıkmış çocuk kapısı neden burada?” diye sordu, “Kapının üzerine yazı astık” yanıtını aldı. Kapının üzerindeki A4 boyutundaki kâğıtta “Kapı kırıktır. Lütfen dokunmayınız” yazıyordu. Akın, bunun üzerine “Ağır kapının çocukların üzerine düşeceğini gördünüz ki yazıyı astınız” diye tepki gösterdi. Küçük A. ise annesine “Kapı çalışır haldeydi. Açınca üzerime düştü” dedi.
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