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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN/DHA
10.06.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Yavru köpeği işkence yaparak öldürdü sözleri çileden çıkarttı!

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Yavru köpeği işkence yaparak öldürdü sözleri çileden çıkarttı!

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ç., hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatılarak serbest bırakıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Süleyman Ç., önceki gece iddiaya göre, alkol aldıktan sonra yan komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği dövmeye başladı. Süleyman Ç., işkence yaptığı köpeğin boğazını da bıçakla kesti. Köpeği bir tarlada bulanlar Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ve köpeğin sahiplerine haber verdi. Köpeğin öldüğü belirlendi. Köylüler, Süleyman Ç.'nin yaşadığı eve gidip tepki gösterdi. Köylülerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde alkollü olduğu görülen Süleyman Ç., köpeği öldürdüğünü itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, 'Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?' diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece 'var' demekle yetiniyor.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Süleyman Ç. alkollü ve canının sıkkın olduğunu söyleyerek, köpeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Süleyman Ç. hakkında, sahipli köpeği öldürdüğü için 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, şüphelinin köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Köylüler bize köpeğin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Sahiplerine ve jandarma ekiplerine bildirerek şikayette bulunduk. Şüpheli ifadesinde köpeği öldürdüğünü de itiraf etti ancak tuhaf olan, köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Yasalarımızın bu anlamda hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bana kalırsa bu bir cinayettir. Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için hayvanlarla ilgili resmi kurumlarda bu gibi olaylar için nöbetçi bırakılması gerekiyor" dedi.

Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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