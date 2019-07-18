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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

50 gün sonra kapatıldı

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50 gün sonra kapatıldı

45 yılı geride bırakan ve Türkiye’nin önemli yatırımları arasında yer alan Keban Barajı’nda 15 yıl sonra açılan savak kapaklarından 50 günde 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi gerçekleştirildi. 

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  • 50 gün sonra kapatıldı
  • 50 gün sonra kapatıldı
  • 50 gün sonra kapatıldı
  • 50 gün sonra kapatıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen KebanBarajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü’nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı.

Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle kuruyan nehir ve derelerden yeterli su girişi olmaması nedeniyle en dip seviyelere kadar ulaşan baraj, özellikle 2019 yılının 4 ayında yaşanan yüzde 30 fazla yağış miktarı sayesinde maksimum seviyeye geldi.

158 kilometrelik havzası bulunan gölün derinlik olarak maksimum seviyesi olan 845 metreye ulaşması nedeniyle, 15 yıl sonra 17 Mayıs’ta savak kapaklarından 3’ü açıldı. 3 gün sonra ise diğer kalan 3 savak açılarak 6 kapaktan su tahliyesi yapıldı.

50 gün açık kalan kapaklardan, 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi yapıldığı öğrenildi.

Su seviyesinin maksimum seviyeden aşağı düşürülmesiyle birlikte kapaklar tekrar kapandı. 

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